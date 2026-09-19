Panamá bajo la lluvia: así estará el tiempo este sábado 19 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este sábado 19 de septiembre se esperan lluvias y aguaceros en distintas regiones del país, con mayor intensidad durante la tarde.

Durante la mañana, en el Caribe se prevén lluvias y aguaceros de variada intensidad, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas puntuales en sectores de Colón y Guna Yala, mientras que en Ngäbe Buglé y Bocas del Toro podrían registrarse chubascos ocasionales. En el Pacífico se esperan aguaceros con actividad eléctrica en el golfo de Panamá y el sur de la península de Azuero, además de lluvias y chubascos en Darién, Panamá, Panamá Oeste, el sur de Los Santos y Veraguas.

Durante la tarde, se prevén las condiciones más inestables, con aguaceros de moderados a muy fuertes en diferentes sectores del país. En el Caribe, las lluvias podrían ser intensas en Costa Arriba de Colón, Guna Yala y la Cordillera Central, con posibles ráfagas fuertes y anegaciones puntuales en Colón. En el Pacífico se esperan aguaceros dispersos que podrían alcanzar mayor intensidad en Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas, el sur de Ngäbe Buglé y Chiriquí, donde existe posibilidad de inundaciones y deslizamientos puntuales.

Durante la noche, en el Caribe se prevé un cielo mayormente nublado, con lluvias ligeras a moderadas desde Colón hasta Bocas del Toro, especialmente en zonas montañosas. Mientras tanto, en el Pacífico podrían continuar los aguaceros de moderados a muy fuertes en sectores del centro-sur de Veraguas y el sur de Ngäbe Buglé.