Tensión con China: Funcionario de Estados Unidos: ‘Felicitamos a Panamá’ por grupo parlamentario con Taiwán

Un alto funcionario de Estados Unidos respaldó las acciones de Panamá frente a la presión diplomática de China por la creación del Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá-Taiwán, al tiempo que vinculó la disputa con la posición de Washington sobre la influencia de Beijing en el Canal de Panamá.

“Felicitamos a Panamá por tomar medidas para afirmar su soberanía y alinearse con la visión del presidente Trump para el Canal de Panamá”, declaró el funcionario estadounidense a la Daily Caller News.

La declaración se produce después de que China cuestionara la iniciativa de los diputados panameños y advirtiera que “cruzar la línea en la cuestión de Taiwán” tendría “graves consecuencias”.

El grupo parlamentario fue formalizado el 8 de septiembre en la Asamblea Nacional y reunió las firmas de 45 de los 71 diputados.

Por su lado, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, cuestionó este miércoles 16 de septiembre la reacción de China ante el acercamiento de un grupo de diputados panameños con Taiwán y calificó como una “obsesión” las restricciones que, según afirmó, Beijing ha planteado sobre los viajes.

Las declaraciones se produjeron durante un acto de entrega de cuatro drones al Servicio Nacional Aeronaval (Senan), equipos valorados en más de $6 millones y donados por Estados Unidos.

Consultado sobre la creación de un grupo de intercambio diputados entre diputados panameños y Taiwán y la reacción de China, Cabrera respondió cuestionando las medidas adoptadas por Beijing.

“No sé qué aerolínea o agencia de viajes les haya roto el corazón a ellos, que tienen una obsesión con viajes, tanto con estos viajes a Taiwán, ahora con viajes en su propio país”, afirmó.

El diplomático agregó que también se han anunciado restricciones relacionadas con los viajes de ciudadanos chinos y sostuvo que se trata de una “obsesión” que, en su opinión, “no es muy saludable”.

“Pero no sé, dicen que la mala lengua, si uno dice la palabra Taiwán tres veces se te aparece el embajador chino”, añadió Cabrera.

Además, el funcionario estadounidense afirmó a Daily Caller este 18 de septiembre que el presidente Donald Trump ha dejado clara su posición de que “el control chino del Canal de Panamá es inaceptable”, al considerar que, según su declaración, representa una amenaza para la seguridad nacional y económica de Estados Unidos.

La controversia se intensificó después de que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, señalara que el grupo parlamentario viola el principio de “una sola China”.

“Solo existe una China en el mundo y Taiwán es parte inalienable del territorio chino”, declaró Guo, según la Cancillería china.

La Embajada de China en Panamá también sostuvo que la creación del grupo constituye una violación del compromiso asumido por Panamá con Beijing y advirtió que quienes “traspasen los límites” sobre Taiwán enfrentarán “graves consecuencias”, según la publicación Daily Caller News.

En sus declaraciones a Daily Caller, el funcionario estadounidense situó el conflicto entre Panamá y China dentro de la competencia estratégica entre Washington y Beijing por la influencia en el hemisferio occidental.

“Estados Unidos debe ser la potencia preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad”, afirmó el funcionario, quien añadió que las alianzas y la asistencia estadounidense deben estar condicionadas a la reducción de la influencia extranjera que Washington considere adversaria.

Según el funcionario, esa posición incluye instalaciones militares, puertos, infraestructura estratégica y la adquisición de activos considerados relevantes para la seguridad estadounidense.

La publicación también señala que la estrategia de defensa de Estados Unidos para 2026 identifica la creciente influencia de adversarios alrededor del Canal de Panamá como un factor que podría afectar el acceso estadounidense a áreas estratégicas del hemisferio occidental.

De acuerdo con declaraciones del secretario de Defensa Pete Hegseth durante su visita a Panamá en abril, citadas por el Departamento de Guerra estadounidense, alrededor del 70% de los buques que utilizan el Canal tienen como origen o destino puertos de Estados Unidos, mientras que cerca de 100 buques militares estadounidenses utilizan la vía cada año.