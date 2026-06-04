Embajada Británica celebra en Panamá el cumpleaños del rey Carlos III y reafirma la relación bilateral

La <b>Embajada del <a href="/tag/-/meta/reino-unido">Reino Unido</a> en <a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b> celebró este jueves 4 de junio el cumpleaños de <b>Su Majestad el rey <a href="/tag/-/meta/rey-carlos-iii">Carlos III</a></b> con una recepción que reunió a representantes de los sectores político, económico, social y cultural del país, así como a aliados y amigos de la nación europea.Durante el acto, el <b>embajador británico en Panamá, Greg Houston</b>, resaltó la fortaleza de los vínculos entre ambos países y señaló que esta conmemoración, considerada el equivalente al <b>Día Nacional británico</b>, constituye una oportunidad para reflexionar sobre los avances alcanzados en la <b>relación bilateral entre Panamá y el Reino Unido</b> y sobre las conexiones humanas que la sostienen.En su discurso, Houston compartió tres historias que ilustran los lazos existentes entre <b>Panamá y el Reino Unido</b>. La primera fue la de un productor agrícola de <b>Cerro Punta</b>, en la provincia de <b>Chiriquí</b>, quien enfrentó los efectos globales de la <b>guerra entre Rusia y Ucrania</b> sobre su actividad productiva. Según el diplomático, este caso evidencia la importancia de la <b>cooperación internacional</b>.También destacó el caso de una empresaria británica radicada en <b>Boquete</b>, que lidera un proyecto de producción de miel junto a mujeres de la comarca <b>Ngäbe Buglé</b>, una iniciativa que pone de relieve el potencial de la <b>biodiversidad</b> y la <b>bioeconomía</b> como motores de <b>desarrollo sostenible</b>.La tercera historia fue la de <b><a href="/tag/-/meta/gary-stempel">Gary Stempel</a></b>, británico-panameño vinculado al fútbol nacional, cuya trayectoria demuestra cómo el deporte puede servir de puente entre comunidades y naciones.El embajador subrayó, además, que la relación entre <b>Panamá y el Reino Unido</b> se sustenta en valores compartidos como la <b>democracia</b>, el respeto al <b>derecho internacional</b> y la defensa de los <b>derechos humanos</b>. Asimismo, destacó la cooperación en ámbitos estratégicos como el <b>comercio</b>, la <b>seguridad</b>, la <b>lucha contra el crimen organizado</b>, el <b>cambio climático</b> y la <b>educación</b>.La celebración también recordó el valor histórico del lugar donde se realizó el evento, escenario que en 1953 recibió la visita de la <b>reina Isabel II</b> durante su primer viaje internacional como monarca. Más recientemente, en 2025, Panamá recibió la visita de <b>Su Alteza Real la Duquesa de Edimburgo</b>, fortaleciendo así los lazos históricos entre ambas naciones.Por su parte, el <b>vicecanciller de Asuntos Multilaterales y Cooperación, <a href="/tag/-/meta/carlos-guevara-mann">Carlos Guevara Mann</a></b>, aprovechó la ocasión para recordar que recientemente dictó una conferencia en la <b>Universidad de Cambridge</b> sobre el bicentenario del <b>Congreso Anfictiónico de Panamá</b>, un encuentro convocado por el libertador <b>Simón Bolívar</b> que marcó un hito en la historia del <b>multilateralismo en América Latina</b>.En ese contexto, Houston recordó que el <b>Reino Unido</b> participó como <b>Estado observador</b> en aquel cónclave de naciones americanas celebrado en la ciudad de Panamá en 1826.Como parte de las actividades conmemorativas, la Embajada contó con una colaboración especial de <b>Mott.Project</b>, iniciativa liderada por la diseñadora <b>Andrea Rebolledo</b>. La creadora elaboró una prenda exclusiva para el embajador a partir de tres suéteres representativos de las selecciones de fútbol de <b>Panamá, Inglaterra y Escocia</b>, transformados en una sola pieza como símbolo de unión, creatividad y sostenibilidad.La propuesta buscó, además, promover la <b>reutilización de materiales</b> y la adopción de <b>prácticas sostenibles</b> en la industria de la moda, en línea con los esfuerzos ambientales impulsados por <b>Panamá y el Reino Unido</b>.La jornada concluyó con un brindis encabezado por el embajador Houston en honor a la <b>relación bilateral entre Panamá y el Reino Unido</b> y a <b>Su Majestad el rey Carlos III</b>.