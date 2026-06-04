Embajada Británica celebra en Panamá el cumpleaños del rey Carlos III y reafirma la relación bilateral

La Embajada del Reino Unido en Panamá celebró este jueves 4 de junio el cumpleaños de Su Majestad el rey Carlos III con una recepción que reunió a representantes de los sectores político, económico, social y cultural del país, así como a aliados y amigos de la nación europea.

Durante el acto, el embajador británico en Panamá, Greg Houston, resaltó la fortaleza de los vínculos entre ambos países y señaló que esta conmemoración, considerada el equivalente al Día Nacional británico, constituye una oportunidad para reflexionar sobre los avances alcanzados en la relación bilateral entre Panamá y el Reino Unido y sobre las conexiones humanas que la sostienen.

En su discurso, Houston compartió tres historias que ilustran los lazos existentes entre Panamá y el Reino Unido. La primera fue la de un productor agrícola de Cerro Punta, en la provincia de Chiriquí, quien enfrentó los efectos globales de la guerra entre Rusia y Ucrania sobre su actividad productiva. Según el diplomático, este caso evidencia la importancia de la cooperación internacional.

También destacó el caso de una empresaria británica radicada en Boquete, que lidera un proyecto de producción de miel junto a mujeres de la comarca Ngäbe Buglé, una iniciativa que pone de relieve el potencial de la biodiversidad y la bioeconomía como motores de desarrollo sostenible.

La tercera historia fue la de Gary Stempel, británico-panameño vinculado al fútbol nacional, cuya trayectoria demuestra cómo el deporte puede servir de puente entre comunidades y naciones.

El embajador subrayó, además, que la relación entre Panamá y el Reino Unido se sustenta en valores compartidos como la democracia, el respeto al derecho internacional y la defensa de los derechos humanos. Asimismo, destacó la cooperación en ámbitos estratégicos como el comercio, la seguridad, la lucha contra el crimen organizado, el cambio climático y la educación.

La celebración también recordó el valor histórico del lugar donde se realizó el evento, escenario que en 1953 recibió la visita de la reina Isabel II durante su primer viaje internacional como monarca. Más recientemente, en 2025, Panamá recibió la visita de Su Alteza Real la Duquesa de Edimburgo, fortaleciendo así los lazos históricos entre ambas naciones.

Por su parte, el vicecanciller de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, aprovechó la ocasión para recordar que recientemente dictó una conferencia en la Universidad de Cambridge sobre el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, un encuentro convocado por el libertador Simón Bolívar que marcó un hito en la historia del multilateralismo en América Latina.

En ese contexto, Houston recordó que el Reino Unido participó como Estado observador en aquel cónclave de naciones americanas celebrado en la ciudad de Panamá en 1826.

Como parte de las actividades conmemorativas, la Embajada contó con una colaboración especial de Mott.Project, iniciativa liderada por la diseñadora Andrea Rebolledo. La creadora elaboró una prenda exclusiva para el embajador a partir de tres suéteres representativos de las selecciones de fútbol de Panamá, Inglaterra y Escocia, transformados en una sola pieza como símbolo de unión, creatividad y sostenibilidad.

La propuesta buscó, además, promover la reutilización de materiales y la adopción de prácticas sostenibles en la industria de la moda, en línea con los esfuerzos ambientales impulsados por Panamá y el Reino Unido.

La jornada concluyó con un brindis encabezado por el embajador Houston en honor a la relación bilateral entre Panamá y el Reino Unido y a Su Majestad el rey Carlos III.