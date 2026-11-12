Operación Castigo: aprehenden a sospechoso de tentativa de homicidio en Las Garzas

La Procuraduría General de la Nación informó sobre la aprehensión de un hombre presuntamente vinculado a un caso de homicidio doloso agravado en grado de tentativa, durante el desarrollo de la operación Castigo, en Panamá este.
Esta diligencia estuvo a cargo de la Sección Especializada de Homicidio y Femicidio Metropolitana. Durante los operativos, las autoridades ubicaron un arma de fuego, dos proveedores y varias municiones.
De acuerdo con la información del Ministerio Público, el hecho ocurrió el pasado 18 de octubre de 2026, en el corregimiento de Las Garzas, específicamente en el sector de La Ica.
La investigación establece que tres hombres armados ingresaron a una vereda y realizaron múltiples disparos contra otro hombre que se encontraba en el portal de una residencia.
Como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque, la víctima presenta actualmente paraplejia.
La Procuraduría no ofreció detalles sobre la identidad del aprehendido ni precisó si existen otras personas identificadas o vinculadas al caso.