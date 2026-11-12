Operación Castigo: aprehenden a sospechoso de tentativa de homicidio en Las Garzas

La Procuraduría General de la Nación informó sobre la aprehensión de un hombre presuntamente vinculado a un caso de homicidio doloso agravado en grado de tentativa, durante el desarrollo de la operación Castigo, en Panamá este.

Esta diligencia estuvo a cargo de la Sección Especializada de Homicidio y Femicidio Metropolitana. Durante los operativos, las autoridades ubicaron un arma de fuego, dos proveedores y varias municiones.