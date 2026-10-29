Operación Júpiter: aprehenden a tres personas por doble homicidio en Curundú

La Procuraduría General de la Nación informó sobre la aprehensión de tres personas durante la Operación Júpiter, desarrollada en el corregimiento de Curundú, por su presunta vinculación con delitos de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio.

El operativo fue liderado por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Durante las diligencias judiciales, las autoridades también ubicaron indicios relacionados con las investigaciones.

Los aprehendidos son vinculados presuntamente con un doble homicidio ocurrido el 11 de abril de 2026, en las inmediaciones de las torres verdes, en Curundú, donde murieron dos personas.

Además, se les investiga por una tentativa de homicidio registrada el 27 de mayo de 2026 en el sector de Villa María, en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

La Procuraduría indicó que los tres aprehendidos serán presentados ante un Tribunal de Garantías, donde el Ministerio Público solicitará la legalización de las aprehensiones, la formulación de imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.