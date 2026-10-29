Javier Martínez-Acha recibe a Keiko Fujimori durante su tránsito por Panamá

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, recibió a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, durante su breve tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

De acuerdo con la Cancillería, el encuentro se realizó en nombre del presidente de la República, José Raúl Mulino, y permitió abordar temas de interés común para ambos países.

Durante la reunión, Martínez-Acha reiteró la invitación a Fujimori para participar en el Foro Económico de América Latina y el Caribe 2027, organizado junto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La Cancillería destacó la importancia de fortalecer los vínculos bilaterales entre Panamá y Perú, especialmente en áreas como el comercio, la conectividad y la cooperación logística, consideradas estratégicas para ambas naciones.