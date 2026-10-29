Accidente ferroviario en Toledo: sube a 69 la cifra de muertos

El accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, España, que involucró a un tren de alta velocidad AVE y uno de la compañía Iryo, dejó hasta el jueves 29 de octubre un saldo provisional de 69 muertos.

Según informó El Mundo, la cifra de fallecidos aumentó tras la muerte de uno de los heridos que permanecía hospitalizado. Las autoridades mantienen las operaciones en la zona del siniestro ante la posibilidad de encontrar más víctimas entre los restos de los trenes.

De acuerdo con El Mundo, una de las hipótesis que se analiza apunta a un posible fallo en varias capas de seguridad destinadas a proteger el sistema, los trabajadores y los pasajeros. Sin embargo, las causas del accidente deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

En los trenes viajaban más de 500 personas, entre ellas ciudadanos de China, Japón y Filipinas. Además, se confirmó que un ciudadano argentino figura entre las víctimas mortales extranjeras.

Las labores de búsqueda continúan mientras España enfrenta las consecuencias de uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos meses.