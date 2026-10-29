Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 29 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este jueves 29 de octubre una jornada mayormente seca y estable en gran parte del país, con un incremento de los vientos alisios y lluvias aisladas en algunas regiones.

De acuerdo con el boletín meteorológico, durante la madrugada y la mañana prevalecerán los cielos despejados en la vertiente del Pacífico, salvo en sectores fronterizos con Colombia, donde podrían registrarse chubascos aislados. En horas de la tarde, se esperan aguaceros ocasionales en la frontera con Costa Rica, Darién y la comarca Emberá-Wounaan, sin que se prevean precipitaciones significativas.

Para la noche, se mantendrán las condiciones mayormente estables, aunque podrían presentarse lluvias aisladas acompañadas de actividad eléctrica al sureste del golfo de Panamá.

En la vertiente del Caribe, el pronóstico indica condiciones secas durante la mañana, con posibilidad de lluvias aisladas en el sector oriental de la comarca Guna Yala. Para la tarde se prevé cielo parcialmente nublado, mientras que en la noche podrían registrarse lluvias ocasionales en las costas de Bocas del Toro y nuevamente en el este de Guna Yala.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 16 °C y 20 °C en las áreas montañosas y de mayor elevación, mientras que en las zonas bajas se ubicarán entre 21 °C y 25 °C. Las máximas alcanzarán entre 26 °C y 35 °C, principalmente en sectores del occidente y las provincias centrales.

Asimismo, se pronostican índices de radiación ultravioleta UV-B de entre 9 y 11, correspondientes a niveles muy altos y extremos.

Ante estas condiciones, se recomienda mantener las medidas de protección frente a la exposición solar y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).