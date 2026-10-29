Presupuesto 2027: debate se extendió hasta las 2:26 a.m. y continuará este jueves en la mañana

La Asamblea Nacional reanudará este jueves 29 de octubre, a las 11:30 a.m., la discusión en segundo debate del proyecto de ley No. 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, luego de una sesión que se prolongó hasta las 2:26 a.m. La decisión se anunció después de que diputados de la bancada Vamos solicitaran que la votación se efectuara durante la madrugada, al término de una jornada que comenzó a la 1:45 p.m. de este miércoles 28 de octubre.

Sin embargo, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Manuel Cohen, informó que la sesión continuaría en horas de la mañana para evitar un “madrugonazo”, en referencia a las críticas que ha recibido el Legislativo por realizar votaciones en horas de la madrugada. Cohen recordó que la Asamblea ha sido cuestionada anteriormente por este tipo de prácticas, por lo que la discusión del presupuesto continuará en el pleno a partir de las 11:30 a.m.

Durante la sesión, los diputados formularon preguntas al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre distintos componentes del presupuesto, entre ellos la inversión destinada a los patronatos de los hospitales, los recursos para la reparación de escuelas y la existencia de partidas para el pago de viáticos de los funcionarios durante sus viajes.

Chapman y su equipo de trabajo estuvieron presentes en el pleno legislativo para atender las consultas de los diputados sobre el proyecto presupuestario.

Durante la primera ronda de intervenciones del segundo debate participaron 47 diputados, mientras que otros 16 se inscribieron para intervenir en la segunda ronda, que continuará este jueves.