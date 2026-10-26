Asamblea Nacional aprueba el presupuesto 2027 en Primer Debate

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 26 de octubre en primer debate el proyecto de ley 644, que fija el Presupuesto General del Estado para 2027 con un monto total de 35,111.7 millones de dólares, el más grande en la historia del país.

Los comisionados de los partidos Realizando Metas, Cambio Democrático, Panameñista y miembros de la bancada mixta votaron a favor del proyecto de ley, mientras que los diputados de Vamos y Seguimos votaron en contra.

La sesión de la comisión estuvo marcada por cuestionamientos al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, precisamente por los diputados de las bancadas Vamos y Seguimos.

“Me gustaría conocer, ministro, qué es más urgente, ¿14.4 millones de dólares que salen del Ministerio de la Presidencia, donde tenemos 4.4 millones de dólares asignados a rehabilitación del Quarry Heights, que es la Villa Diplomática, y 10 millones de dólares para el desarrollo del proyecto del Palacio Presidencial? ¿o la plata que están necesitando los hospitales en estos momentos?”, preguntó el diputado miembro de la Coalición Vamos, Luis Duke.

Chapman respondió que el presupuesto se elaboró luego de un proceso de consultas, dónde participaron todas las instituciones estatales y órganos del Estado, y que si se aprobaran todos los fondos solicitados serían más de 40 mil millones de dólares.

“Si se hubiese aprobado lo que usted menciona, más todos los demás recursos solicitados, el país estaría en una situación de tal nivel de déficit fiscal que sería financiera y fiscalmente inviable y estuviéramos en una situación de zozobra social y política muchísimo más grave que la que está viviendo Francia hoy en día”, respondió el ministro. “El caso de Francia es producto de un déficit fiscal de 5% y un endeudamiento por encima del 100% del producto interno Bruto, un aumento de las tasas de interés producto del incremento del riesgo de ese país que lo ha convertido en el gasto principal del presupuesto general del Estado de Francia ante salud, vivienda, medicamentos, etc,” detalló el ministro.

El diputado José Pérez Barboni, de Movimiento Otro Camino (MOCA), adviritó que el presupuesto no debe ser “víctima del rencor del señor presidente” y cuestionó si los fondos de atención a desastres eran suficientes.

Entre otras cosas, cuestionó el gasto de 37 millones de dólares en pauta institucional; 15 millones de dólares destinados al Ministerio de Relaciones Exteriores para viajes, viáticos y alquileres; y duplicidad en recursos con la asignación de partidas a entidades como el Ministerio de la Mujer y el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), que se prevé sean absorbidas por otras carteras.

La discusión con el ministro se acaloró mientras debatían sobre un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y la discrecionalidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“¿Si el Órgano Judicial pidiera 100 mil millones de dólares, cómo se lo vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a financiar?”, cuestionó Chapman, afirmando que no es realista interpretar el fallo de la CSJ como que el MEF debe aprobar los presupuestos que le sean solicitados tal cual.

Luego de una votación sobre la parte financiera del presupuesto, se procedió a debatir la parte resolutiva. La diputada Chong tomó nuevamente la palabra haciendo cuestionamientos sobre temas como el pago de 750 dólares en dietas y otras asignaciones.

El ministro y la diputada discutieron sobre el tiempo asignado para responder y la validez de las preguntas, con la diputada pidiendo que respondiera de forma más rápida y directa, mientras que el ministro se mantuvo a la defensiva.

“Yo muchas veces me siento maltratado”, objetó.

Finalmente, el proyecto de ley pasa de la Comisión de Presupuesto a Segundo Debate, dónde será discutido por el pleno legislativo.Durante el pleno del lunes se anunció que se habilitaron las sesiones este viernes y sábado para continuar la discusión de ser necesario.