Audiencia CIDH: Tortura, desapariciones y entierros clandestinos en El Salvador

Desapariciones forzadas, muertes bajo custodia estatal, entierros clandestinos. El estado de excepción en El Salvador deja un rastro de sangre, familias pidiendo justicia por sus muertos y más de 2% de la población nacional tras las rejas.

Esta fue la realidad expuesta durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada la mañana de este lunes 26 de octubre en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

De acuerdo a David Morales, de la Fundación Cristosal, se han podido confirmar 454 muertes de personas bajo custodia del estado salvadoreño, entre ellas 33 mujeres, 3 niñas y 1 niño. Morales advierte que la cifra real es seguramente más alta y que se continúan las investigaciones.

Morales añadió que las investigaciones hechas por la fundación encontraron que 78% de los muertos no tenían ninguna vinculación con pandillas.

El Salvador se mantiene en un estado de excepción desde el 2022. Durante los últimos 4 años, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha realizado reformas penales, permitiendo que personas detenidas pasen hasta 15 días antes de ir a una instancia judicial y hasta 2 años sin recibir un juicio, según se relató durante la audiencia de la CIDH.

“Convirtieron tribunales contra el crimen organizado en tribunales de excepción que aplican un procedimiento ad hoc inquisitorio para llevar adelante juicios masivos”, lamentó Morales. “No existen investigaciones serias para determinar estructuras criminales de pandillas”, añadió. Detalló que las acusaciones se basan en declaraciones de testigos sin rostro, de delatores que reciben beneficios a cambio de su testimonio.

Ingrid Escobar es la directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario para El Salvador. Su hermano murió a golpes dentro de una cárcel salvadoreña.

“Está bien buscar seguridad nacional, pero no a costa de simplemente cambiar de verdugo”, manifestó. “No nos vamos a callar. Exigimos verdad, justicia, reparación y no repetición. Basta de la barbarie bajo la custodia del Estado”, exclamó.