Lula: el freno a la ultraderecha, el revés de Trump y la disputa geopolítica

La victoria del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva este domingo en segunda vuelta rompió no solo el pronóstico que perfilaba una derrota ante el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, sino que también marca el tenor de unas elecciones que frenaron a la derecha en la región y transcurren en clave geopolítica.

Símbolos, economía y clase

El líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) fue reelegido para su cuarto mandato en una remontada épica, con el 52 % del apoyo (64,256,232 votos), sumando 10 millones de votos más que en la primera vuelta y dejando en el camino a Bolsonaro, quien alcanzó el 48 % (59,826,041 votos). Un resultado que dinamitó las proyecciones y rompió con la propia historia electoral brasileña, en la que ningún candidato de la era democrática había conseguido ganar la segunda vuelta tras perder la primera.

La Federación Brasil de la Esperanza, el bloque que postuló a Lula y que estaba conformado por el PT, el Partido Comunista de Brasil y el Partido Verde, planteó la elección como una lucha entre dos visiones contrapuestas: sn “modelo democrático” frente al “peligro autoritario” que representaba la familia Bolsonaro. Esto, luego de que Bolsonaro padre encabezara un intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder tras la derrota electoral de 2022, hecho que derivó en una condena de 27 años de prisión.

A partir de esa dinámica, el PT logró sumar a sectores del electorado que tradicionalmente no votan por la izquierda e incluso movilizar a electores que suelen abstenerse en la segunda vuelta, lo que contribuyó a reducir el abstencionismo.

Este resultado también coincidió con una mejora de las condiciones socioeconómicas de Brasil durante el último quinquenio de Lula. Según datos del Banco Mundial, la economía creció un 2,3 % en 2025, mientras que las proyecciones del FMI situaban al país entre las ocho economías más grandes del mundo. Al mismo tiempo, el desempleo mantuvo su tendencia a la baja y se ubicó en el 5,3 % en agosto de este año, de acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Durante este periodo también se implementaron políticas laborales relacionadas con el salario mínimo, la igualdad salarial para las mujeres, las licencias de maternidad y los subsidios crediticios para trabajadores informales. Estas medidas se aplicaron en un país donde la tasa de informalidad supera el 37 %, lo que equivale a unos 38,5 millones de personas.

Asimismo, en julio pasado, Brasil salió del mapa de países con hambre, según el informe sobre seguridad alimentaria y nutrición en el mundo publicado por la FAO en 2026. El país había salido de esa lista en 2012, pero volvió a ingresar en 2018, durante los gobiernos del derechista Michel Temer (2016-2018) y de Jair Bolsonaro (2019-2022). El Gobierno de Lula atribuyó ese retroceso al desmantelamiento de los programas sociales implementados durante las administraciones de la izquierda.

Ese balance de logros socioeconómicos fue parte del éxito de Lula, pero no fue suficiente para compensar problemas graves que su gestión no ha podido resolver, como la inseguridad y el control de la inflación, que está carcomiendo los salarios de la población. Ambos problemas, asumidos como consignas por el bolsonarismo y que han calado con fuerza entre las clases medias, con respaldo de una parte importante de las iglesias evangélicas, que también movilizaron el voto anti-PT.

Los analistas destacan, además, una sólida campaña digital que se alejó de las vetustas estrategias de la izquierda, con despliegues sistemáticos en WhatsApp y Telegram, las redes sociales e incluso el uso de inteligencia artificial, un terreno dominado en los últimos años por las fuerzas de derecha en el mundo. Dentro de esta estrategia destaca André Janones, diputado de 41 años del estado de Minas Gerais, quien articuló esta batalla de hashtags, orientada no solo a captar votantes, sino también a vincularlos con movilizaciones populares, conectando la lucha política virtual con acciones concretas fuera del mundo digital. La estrategia cobró mayor fuerza tras las denuncias de que empresa estadounidense Meta —propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp— habría “favorecido” mediante sus algoritmos a los canales bolsonaristas en detrimento de los de Lula.

Otro elemento destacable, que cobró fuerza durante la última semana, fue el componente de clase, que quedó claramente expuesto en el último debate presidencial. Lo que comenzó como una discusión en televisión sobre el costo de la vida derivó en señalamientos de Bolsonaro sobre la erosión del poder adquisitivo de la población durante el gobierno de Lula. En ese contexto, Bolsonaro afirmó que el mandatario “da con una mano y quita con los nueve dedos”, una frase cargada de desprecio clasista que ha sido ampliamente utilizada por la derecha brasileña.

Lula perdió uno de sus dedos a los 17 años, cuando trabajaba, aún siendo menor de edad, para llevar comida a su casa ante la pobreza que vivía su familia. Este episodio se convirtió en una pieza clave de la narrativa histórica de su trayectoria política, que lo llevó a ser dirigente sindical como obrero metalúrgico, luego diputado y, finalmente, presidente. El “desliz” retórico de Bolsonaro expresa, en el fondo, un desprecio más amplio hacia los simpatizantes del PT y los movimientos populares, a quienes considera “los de abajo”. Una actitud que su movimiento no intentó disimular, sino que, por el contrario, ha utilizado como bandera.

En uno de los países más inequitativos del mundo, donde el 10 % más rico acapara el 61 % del crecimiento económico, de acuerdo con Oxfam, la desigualdad social, de género y racial tiene raíces profundas. A esto se suman las brechas geográficas entre los estados del norte y del sur, así como entre el campo y la ciudad. En este contexto, la cuestión de clase se convierte en un tema sensible para los sectores populares brasileños y tiene un enorme peso electoral.

Si bien fue precisamente esa lacerante desigualdad social y de derechos la que generó las condiciones para el surgimiento de fuerzas políticas como el PT y otros colectivos de izquierda, esta elección también pone de manifiesto los límites de esa narrativa, que Lula logró capitalizar in extremis. Sin embargo, esta no será suficiente para gobernar un país, especialmente ante las deudas pendientes en materia de reformas estructurales viables que atiendan de fondo las necesidades de la población, más allá de las lógicas de redistribución de ingresos mediante programas asistenciales financiados con fondos estatales.