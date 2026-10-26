El CACCO convoca a artistas de distintas disciplinas para intercambiar ideas en Colón

El panorama cultural de la provincia de Colón se dinamiza con una propuesta formativa y de reflexión profunda dirigida a la comunidad artística.

El Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO) ha anunciado oficialmente la realización de un encuentro exclusivo titulado ‘Intercambio de Proceso Creativo para Artistas’, una iniciativa concebida junto al Museo de Arte Contemporáneo como un espacio único para compartir ideas, explorar inquietudes latentes y descubrir nuevas posibilidades expresivas a través del arte. Esta iniciativa busca consolidarse como un pilar fundamental para el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo técnico y conceptual de los creadores de la región atlántica.

La convocatoria, que se llevará a cabo este próximo viernes 30 de octubre, está abierta de manera inclusiva a artistas de todas las disciplinas, abarcando desde las artes plásticas y visuales hasta la literatura, las artes escénicas, la música y las expresiones contemporáneas. El objetivo central de la jornada es profundizar en el análisis y la comprensión de los procesos creativos tanto individuales como colectivos. A través de una dinámica participativa basada en el intercambio activo de ideas, conceptos estéticos y deseos profesionales, los asistentes tendrán la valiosa oportunidad de reflexionar críticamente sobre el arte que producen en la actualidad y hacia dónde desean encauzar su futuro creativo.

Como escenario principal para este diálogo artístico se ha seleccionado la Sala Expositiva del CACCO, un espacio propicio para la inspiración, el intercambio de saberes y la contemplación estética.

Uno de los atractivos principales de este encuentro es su carácter inclusivo y accesible, ya que se trata de una actividad completamente gratuita. No obstante, debido a la naturaleza íntima y participativa de la dinámica de trabajo, la organización ha establecido un cupo máximo de 15 personas, garantizando así un ambiente de retroalimentación profunda y personalizada. La actividad está dirigida estrictamente a mayores de edad, quienes deban contar con un compromiso activo con el desarrollo cultural de la región.

Ante la alta demanda esperada por parte de la comunidad artística colonense y el cupo limitado de quince participantes, el CACCO ha habilitado un proceso de inscripción digital ágil y directo. Las personas interesadas en formar parte de este espacio de conexión y aprendizaje deben completar el formulario oficial disponible en el enlace ubicado en el perfil de Instagram de la institución, @coloncacco. Se recomienda a los artistas realizar su registro con la mayor brevedad posible para asegurar su participación antes de que se agoten los cupos disponibles.

Con iniciativas como esta, el CACCO reafirma su misión de promover el talento local, fomentar el pensamiento crítico y abrir nuevas rutas y horizontes para el arte en la provincia. Este encuentro representa no solo una pausa reflexiva para los creadores, sino también una plataforma idónea para conectar, crear de forma colaborativa y tejer redes de apoyo sólido dentro del ecosistema cultural panameño.