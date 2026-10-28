Presupuesto General del Estado 2027 continuará este miércoles en segundo debate

La discusión en segundo debate del proyecto de ley 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, continuará este miércoles 28 de octubre en el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de que los diputados decretaran un receso pasada la medianoche.

El proyecto contempla un presupuesto superior a los $35,111 millones. La sesión se retomará a la 1:00 p.m., mientras el Pleno se mantiene en sesión permanente para avanzar en el análisis de la propuesta.

Según informó Telemtro Reporta, durante la discusión, uno de los puntos abordados fue la reasignación de recursos a 31 instituciones, diez más de las 21 entidades incluidas en las recomendaciones de la Asamblea Nacional. Estos ajustes representan alrededor de $450 millones, de los cuales $186 millones corresponden a las recomendaciones del Legislativo.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reiteró que las reasignaciones no incrementan el monto total del presupuesto. Además, explicó que todas las instituciones y órganos del Estado solicitaron recursos adicionales, pero atender todas las peticiones habría generado un desequilibrio financiero insostenible para el país.

“Si se hubiesen asignado en presupuesto todas las solicitudes de presupuesto o de recursos que recibió el Ministerio de Economía y Finanzas, este país hubiese caminado en una senda de un desequilibrio financiero insostenible”, señaló Chapman durante el debate.

La discusión en segundo debate continuará este miércoles, en medio de los cuestionamientos de algunos diputados sobre las reasignaciones presupuestarias y su alcance constitucional.