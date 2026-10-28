¡Jubilados están que brincan, se acercan descuentos en medicinas, comidas y pañales!

Los jubilados y pensionados están más cerca de obtener nuevos beneficios. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, con 64 votos a favor, en segundo debate, el Proyecto de Ley 746, que contempla descuentos en medicamentos, alimentos, artículos de apoyo y servicios básicos para los adultos mayores.

Entre los beneficios incluidos en la propuesta figura un 20% de descuento en medicamentos, así como un 25% en el consumo de comidas en restaurantes y franquicias nacionales e internacionales.

El proyecto también incorpora un descuento del 20% en pañales desechables, además de beneficios para la adquisición de sillas de ruedas, andaderas, camas, colchones y baños portátiles, artículos que representan una ayuda importante para quienes necesitan cuidados especiales.

La iniciativa contempla, igualmente, descuentos en los servicios de agua potable, electricidad y aseo, con el propósito de aliviar parte de los gastos que enfrentan los jubilados, pensionados y adultos mayores.

El diputado Javier Sucre, proponente del proyecto, manifestó sentirse aliviado por los avances alcanzados, aunque reconoció que todavía quedan asuntos pendientes para mejorar las condiciones de vida de esta población.

Sucre sostuvo que los adultos mayores deben recibir el trato y las consideraciones que merecen, por lo que insistió en la importancia de continuar trabajando para garantizarles mayores beneficios.

Por su parte, Guillermo Cortés, dirigente de la organización Mundo, respaldó los avances alcanzados y señaló que los beneficios representan una ayuda para los adultos mayores. Sin embargo, recalcó que la lucha continuará para conseguir otras reivindicaciones que aún están pendientes.

El proyecto deberá ser sometido a tercer debate este miércoles. De recibir la aprobación definitiva de la Asamblea Nacional, pasará al Órgano Ejecutivo para el trámite correspondiente.

Los promotores de la iniciativa esperan que el presidente de la República, José Raúl Mulino, cumpla con lo prometido y sancione la ley, para que los jubilados y pensionados puedan acceder a los beneficios contemplados en la propuesta.

La expectativa está puesta ahora en el último debate y en la decisión del Ejecutivo, pasos necesarios para que los descuentos se conviertan en una realidad.