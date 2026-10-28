Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 28 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este miércoles 28 de octubre temperaturas máximas de hasta 32°C, índices de radiación ultravioleta UV-B de muy altos a extremos y aguaceros esporádicos en algunas zonas del país.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Dirección de Meteorología del IMHPA, durante la madrugada y la mañana predominarán condiciones estables, con cielo parcialmente nublado a despejado en ambas vertientes.

Para la tarde y noche, se esperan aguaceros esporádicos en la cordillera Central, mientras que en el Pacífico las lluvias podrían presentarse en las zonas montañosas de Tierras Altas de Chiriquí y en la provincia de Darién. En el resto del país no se prevén lluvias significativas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas estarán entre 16°C y 23°C en la cordillera Central, y entre 23°C y 26°C en el resto del territorio nacional. Las máximas oscilarán entre 29°C y 32°C tanto en el Pacífico como en el Caribe, mientras que en la cordillera Central se situarán entre 20°C y 26°C.

El informe meteorológico también advierte sobre índices máximos de radiación UV-B de entre 8 y 11 o más, clasificados entre muy altos y extremos. Estas condiciones requieren precaución ante la exposición prolongada al sol.