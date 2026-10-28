Accidente de trenes en Toledo: se reportan al menos diez fallecidos y múltiples heridos

Al menos diez personas han fallecido en el choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes del Gobierno regional de Castilla-La Mancha a la televisión local.

La portavoz regional, Esther Padilla, advirtió de que ese número “es posible que aumente”, sin detallar cuántos heridos puede haber, ya que los bomberos siguen trabajando en la zona.Dos de los vagones cayeron por un terraplén, informaron a EFE fuentes del servicio de emergencias.