Flávio Bolsonaro salió de Brasil el 27 de octubre, ingresó a Argentina y tomó un vuelo privado en Misiones

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que Flávio Nantes Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ingresó al país la noche del martes 27 de octubre junto con su esposa y sus dos hijas, y posteriormente abordó un vuelo privado con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Según una publicación de la autoridad migratoria argentina en la red social X, Flávio Bolsonaro y sus familiares ingresaron a las 10:50 p.m. (hora local) por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, ubicado en la provincia de Misiones, en la frontera con Brasil.

La institución identificó a los acompañantes como Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

El grupo viajó con documentación válida y, de acuerdo con Migraciones, no tenían impedimentos legales para ingresar a Argentina. El procedimiento se registró sin incidentes.

A las 11:30 p.m., la comitiva abordó un avión privado de la compañía Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, según el plan de vuelo comunicado a las autoridades argentinas.Rumores sobre un viaje a Estados Unidos.

La salida de Flávio Bolsonaro generó especulaciones durante todo el día martes 27 de octubre, después de que circularan versiones de que el senador brasileño ya se encontraba en el estado de la Florida, Estados Unidos, según publicaciones de los medios argentinos Clarín y la cadena de noticias TN.

Con este escenario, las informaciones afirmaban a que el político habría viajado primero por tierra a Argentina y que Ecuador sería una escala antes de continuar hacia Estados Unidos.

Además, las versiones también señalaban que el presidente Donald Trump había concedido visas a Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas,. recordó Clarín.