Maersk ratifica su interés de operar de forma permanente los puertos en Panamá

A nueve meses de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró la inconstitucionalidad del contrato ley que otorgó a Panama Ports Company (PPC) la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, el Grupo A.P. Moller-Maersk ratificó su interés de competir por la administración permanente de la infraestructura portuaria panameña. Actualmente, el grupo danés opera de forma temporal el puerto de Balboa mediante su filial APM Terminals Panamá, a través de un contrato transitorio de hasta 18 meses aprobado por el Consejo de Gabinete en febrero pasado, mientras que Terminal Investment Limited (TiL), de MSC, administra el puerto de Cristóbal bajo un esquema similar. Con el periodo de transición en marcha, la multinacional marítima no solo apunta a consolidar su presencia en Balboa, sino que contempla extender su huella operativa a otros proyectos estratégicos de la geografía nacional. “Creo que el Gobierno panameño tiene que definir realmente cuándo (va a realizar la licitación para la concesión). Maersk ha creído en Panamá toda la vida. Por supuesto que APM Terminals ve a Panamá como un centro neurálgico para nuestras operaciones y, cuando se abra la oportunidad, estaremos presentes”, afirmó Antonio Domínguez, presidente de Maersk para América Latina y el Caribe, en respuesta a la pregunta sobre si existe el posible interés de la empresa danesa en participar en la concesión de operación del puerto. El alto directivo enfatizó que el interés de la corporación va más allá de la coyuntura actual y abarca nuevos desarrollos de escala internacional en ambas riberas del Canal. “Yo creo que Panamá tiene en este momento la oportunidad de Corozal, la oportunidad de (isla) Telfers y hay muchísimas oportunidades. Nosotros estamos como siempre, estamos aquí por 100 años y queremos estar por 100 años más”, destacó Domínguez. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) espera adjudicar hacia finales de 2027 las concesiones para desarrollar las terminales portuarias de Corozal, en el Pacífico, e Isla Telfers, en el Atlántico, cuya inversión conjunta preliminar alcanzaría los $2,600 millones. Sobre la gestión desarrollada hasta la fecha por la filial de Maersk, APM Terminals Panamá, en el puerto de Balboa, mediante la figura temporal, Domínguez explicó que la prioridad del grupo ha sido garantizar la continuidad operativa y la estabilidad de la plataforma logística del país. “Naturalmente, lo que estamos haciendo es operando por 18 meses ha pedido del Gobierno panameño; no es una concesión. Por ahora ha sido una experiencia muy buena. Hemos mantenido la operación andando, que era lo más importante. Nuestra labor era proteger el hub logístico de Panamá y creemos que lo hemos hecho bien”, aseguró.

Panamá en la reconfiguración logística global

Sobre el rol de la plataforma logística panameña frente a las interrupciones en la cadena mundial de suministro, el directivo señaló que las empresas buscan alternativas estratégicas cerca de sus principales mercados. “Muchas de las compañías lo que nos han dicho es: necesito tener una segunda ruta. Necesito tener un lugar donde yo pueda añadir valor a mis importaciones. Necesito tener un lugar que quede más cerca de mi principal mercado de consumo: Estados Unidos. Necesito tener algún país donde le pueda añadir valor con procesos, donde pueda haber tiempos de tránsito cortos, donde yo pueda tener acceso a ambas costas, al Pacífico, al Atlántico, al Caribe. Panamá hace check a todas esas necesidades. Eso es lo que ha hecho Panamá en este momento”, explicó Domínguez. En relación con la estrategia global de Maersk de consolidarse como integrador logístico end-to-end desde 2018, indicó que la firma ha expandido sus operaciones hacia el transporte aéreo, bodegas y servicios de comunicación. Asimismo, al referirse a la infraestructura portuaria del país, indicó: “Panamá, como se sabe, lo he dicho muchas veces, Panamá tiene una gran oportunidad. Panamá amplió su Canal. Hemos dicho claramente que estamos retrasados en materia portuaria y desde el punto de vista nuestro es seguir motivando a las autoridades panameñas a que avancen con esta hoja de ruta que tienen para traer más capacidad al país. Hace falta más capacidad de la que tenemos”.

Factores climáticos, fletes globales y gestión del Canal

Al abordar la situación del comercio marítimo internacional, Domínguez atribuyó las presiones en los fletes a factores climáticos en Asia y tensiones geopolíticas en Medio Oriente. “En los últimos meses, no solamente es falta de espacio, sino que tenemos muchísimo impacto medioambiental. Tenemos una temporada de tifones muy alta en este momento, en Asia, que está cancelando muchísimos barcos saliendo de allá, en muchos puertos [...]. (Por ejemplo) el puerto de Shanghái (en Perú) tiene casi 12 días de retraso. Todo tiene un impacto inmediato en los fletes que están en este momento”, dijo. Añadió que el alza en los costos de transporte afecta a escala global. “Seguramente impacta en el mundo entero. Si te das cuenta, tenemos el impacto del clima (los tifones en China), el impacto de la guerra en Medio Oriente. Todo el sistema logístico mundial está colapsado. Tenemos un momento en que inclusive el precio del búnker ha subido [...]. Estamos en medio de qué solución hay. El cliente tiene menos la visión en el precio y más la visión buscando una solución”. Consultado sobre la fluctuación exacta de las tarifas de los fletes, el representante de Maersk explicó que los datos varían según la región y el contexto. “Realmente depende del país. Si usted ve los últimos reportes, varía de país en país. Quizás mucho más el impacto en Medio Oriente por el hecho de la guerra, por el cierre completo del estrecho (de Ormuz). Tenemos el problema del mar Rojo, piratas atacando. Es muy difícil modelar una cifra porque es tan cambiante [...]. Lo que está confirmado es lo que siempre Maersk ha dicho, que el transporte marítimo está 100% basado en oferta y demanda”, expresó. En cuanto a los ingresos de la corporación, indicó que las proyecciones anuales se han ajustado al alza. “En nuestro aporte y nuestras declaraciones de resultados [...] hemos ido aumentando nuestra visión de los recursos o de los ingresos por año al alza [...]. Creo que en este momento estamos por arriba de lo que habíamos dicho en el reporte (anterior). Creo que el último va a salir en un par de días, que es cuando vamos a tener la cifra exacta. Estamos a la expectativa”. Finalmente, sobre la administración operativa del Canal de Panamá frente a variaciones climáticas como el fenómeno de El Niño, el directivo expresó respaldo a las medidas preventivas de la entidad. “El Canal de Panamá siempre ha sido muy responsable. Nosotros creemos que ellos siempre se adelantan y toman las decisiones. Por supuesto, a la compañía que usa el Canal de Panamá le preocupa los efectos de El Niño, pero confiamos en que ellos ven las cosas a largo plazo”, manifestó. Asimismo, sobre la reciente expansión del programa de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA) hacia las esclusas panamax para asegurar tránsitos entre enero y abril de 2027, Domínguez concluyó: “Lo que está haciendo el Canal de Panamá es mantener con esta medida el flujo intacto con los países del mundo. Eso en este momento tiene mucho peso. Los felicito por esa decisión”.