Planilla, presupuesto y reformas ponen a prueba a la Asamblea al cierre de sesiones

La Asamblea Nacional se acerca al cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 31 de octubre, con una agenda que combina decisiones presupuestarias, reformas políticas e iniciativas de impacto social. El avance de estos proyectos marcará el balance del periodo, mientras persisten cuestionamientos sobre el desempeño del Legislativo y su capacidad para responder a las demandas ciudadanas. Entre los asuntos centrales figuran el proyecto de ley 644, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2027; el proyecto 699, que reforma el Código Electoral; y el proyecto 746, que amplía beneficios para jubilados, pensionados y personas adultas mayores. A estos expedientes se suma el proyecto 594, relacionado con el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea. El cierre del periodo también ocurre en medio de críticas sobre la legitimidad de la institución, el uso de los fondos públicos y las prioridades de la agenda legislativa. Presupuesto de 2027 entra en una etapa decisiva El proyecto de ley 644 establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, por $35,111.7 millones. La Comisión de Presupuesto aprobó la iniciativa en primer debate el 26 de octubre. El documento contempla modificaciones por $186.83 millones y asignaciones para sectores como salud, infraestructura, seguridad, educación y servicios sociales. Al momento de ese avance, el proyecto pasaba al segundo debate. Por tanto, su aprobación en comisión no equivale a la culminación del trámite legislativo. La discusión exige examinar las prioridades del gasto, las reasignaciones entre instituciones y los recursos destinados a responder a las necesidades de la población. También será necesario conocer el resultado de las votaciones posteriores para establecer si la iniciativa completa los debates antes del cierre de las sesiones.

Reformas electorales en medio de la controversia El proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral, es otro de los asuntos que concentra atención política. La iniciativa pasó el primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales el 23 de septiembre. Entre los temas discutidos figuran la distribución de curules en circuitos plurinominales, la participación de candidatos independientes, el subsidio estatal electoral y los límites al financiamiento privado. Las propuestas de modificación presentadas por diputados de distintas bancadas reflejan diferencias sobre las reglas que regulan la competencia política y la representación electoral. José Eugenio Stoute, analista político, cuestionó lo que considera restricciones al derecho de algunos aspirantes a constituir partidos políticos. Su señalamiento coloca el debate sobre las reformas en el terreno de las libertades democráticas. A pesar que diputados del oficialista partido Realizando Metas y del Partido Revolucionario Democrático intentaron discutir las reformas antes de que concluyera las sesiones ordinarias, el terremoto del pasado 9 de octubre terminó por atrasar la discusión y quedará para el próximo año. Beneficios para adultos mayores: el proyecto 746 En la agenda social destaca el proyecto de ley 746, que modifica la Ley 6 de 1987 y amplía beneficios para jubilados, pensionados y personas adultas mayores. La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social aprobó la iniciativa en primer debate el 22 de octubre. La propuesta contempla descuentos y beneficios vinculados con medicamentos, consultas médicas, electricidad y otros servicios esenciales. El proyecto está pendiente de su aprobación en segundo y tercer debate. Diversos diputados han manifestado la intención de aprobarlo durante este periodo legislativo que concluye el sábado. Proyecto 594: la objeción al reglamento interno El proyecto de ley 594, que modifica y adiciona artículos del Texto Único de la Ley 49 de 1984, también forma parte de los asuntos que requieren seguimiento. Esta norma adopta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Según la información suministrada sobre la agenda legislativa, el pleno aprobó el informe relacionado con la objeción al proyecto. Sin embargo, es necesario confirmar el contenido del informe, el alcance de la decisión y los pasos que corresponden dentro del procedimiento. La iniciativa se relaciona con las reglas que organizan el funcionamiento interno del Legislativo. Por ello, para explicar su importancia, el reportaje debe identificar qué artículos busca modificar y qué efecto tendrían los cambios en los procedimientos parlamentarios. La aprobación de un informe sobre una objeción no debe presentarse automáticamente como aprobación definitiva de la ley.