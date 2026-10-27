Operación Pandora: Exejecutivo de BAC Arnold Salgado seguirá detenido

El exdirector de Finanzas de BAC Panamá imputado en Operación Pandora por presunta corrupción y delincuencia organizada, Arnold Salgado, permanecerá bajo detención provisional.

Este martes 27 de octubre se realizó la audiencia de apelación a la medida cautelar de detención provisional impuesta contra el exejecutivo del banco. El tribunal compuesto por los magistrados Raúl Urriola (presidente), Gustavo De Gracia y Yiles Pittí confirmó unánimemente la medida impuesta en audiencia previa por una jueza de garantías.

Salgado Galeano es el único exejecutivo bancario entre los 22 imputados en Operación Pandora. De acuerdo a los elementos presentados por el fiscal Emeldo Márquez durante la audiencia, Salgado fue señalado en distintos testimonios como un contacto dentro del banco que facilitaba o agilizaba la compra de créditos ilegítimos. Uno de los coimputados declaró que le otorgó 50 mil dólares, pagado en dos cheques que entregó en los estacionamientos de El Santuario y un edificio de Tumba Muerto, como “agradecimiento”.

La defensa de Salgado, liderada por el abogado Rafael Baloyes, afirmó que las personas que vendían los créditos fiscales manejaban información privilegiada del banco, pero que su cliente solo se limitó a cumplir con las funciones que establecía su cargo como jefe de Finanzas.

Baloyes recordó que luego del análisis de los créditos por Salgado, la información pasaba por el departamento de cumplimiento de BAC Panamá para su debida diligencia, y luego a al departamento legal que elaboraba los contratos, los cuáles no eran firmados por Salgado, sino por el presidente del banco.

”Soy inocente”, manifestó el propio Salgado durante una breve intervención en la audiencia. “Todo fue propio de procedimientos en el banco como parte de mis labores”, añadió, enfatizando que no tiene ningún vínculo con el presunto grupo criminal al que lo relaciona el Ministerio Público.