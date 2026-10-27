Operación Pandora: Exejecutivo de BAC Arnold Salgado seguirá detenido

El exdirector de Finanzas de BAC Panamá imputado en Operación Pandora por presunta corrupción y delincuencia organizada, Arnold Salgado, permanecerá bajo detención provisional.
Este martes 27 de octubre se realizó la audiencia de apelación a la medida cautelar de detención provisional impuesta contra el exejecutivo del banco. El tribunal compuesto por los magistrados Raúl Urriola (presidente), Gustavo De Gracia y Yiles Pittí confirmó unánimemente la medida impuesta en audiencia previa por una jueza de garantías.
Salgado Galeano es el único exejecutivo bancario entre los 22 imputados en Operación Pandora. De acuerdo a los elementos presentados por el fiscal Emeldo Márquez durante la audiencia, Salgado fue señalado en distintos testimonios como un contacto dentro del banco que facilitaba o agilizaba la compra de créditos ilegítimos. Uno de los coimputados declaró que le otorgó 50 mil dólares, pagado en dos cheques que entregó en los estacionamientos de El Santuario y un edificio de Tumba Muerto, como “agradecimiento”.
La defensa de Salgado, liderada por el abogado Rafael Baloyes, afirmó que las personas que vendían los créditos fiscales manejaban información privilegiada del banco, pero que su cliente solo se limitó a cumplir con las funciones que establecía su cargo como jefe de Finanzas.
Baloyes recordó que luego del análisis de los créditos por Salgado, la información pasaba por el departamento de cumplimiento de BAC Panamá para su debida diligencia, y luego a al departamento legal que elaboraba los contratos, los cuáles no eran firmados por Salgado, sino por el presidente del banco.
”Soy inocente”, manifestó el propio Salgado durante una breve intervención en la audiencia. “Todo fue propio de procedimientos en el banco como parte de mis labores”, añadió, enfatizando que no tiene ningún vínculo con el presunto grupo criminal al que lo relaciona el Ministerio Público.
La lesión patrimonial estimada en Operación Pandora es de más de 40 millones de dólares. El BAC habría comprado la mayoría de los créditos ilegítimas, de acuerdo a un informe del Ministerio de Economía y Finanzas. El banco, así como la defensa de Salgado, han reiterado que cuando se compraron los créditos estos aparecían como legítimos en la propia plataforma de la Dirección General de Ingresos (DGI) por lo que habían sido comprados en buena fe.
En audiencias anteriores, el Ministerio Público apuntó que aunque Salgado no hubiera recibido pagos directos por agilizar las compras, sí hubiera podido ser beneficiado con bonos por parte del banco.
De acuerdo a información compartida en la audiencia, los créditos fiscales eran comprados a un precio 5% menor que su valor original, por lo que se trataba de transacciones millonarias sumamente lucrativas.
Uno de los elementos que fueron tomados en cuenta para detener provisionalmente a Salgado fue que luego de iniciada la investigación de Operación Pandora, el entonces ejecutivo bancario eliminó 36 correos electrónicos con otras personas imputadas, así como con sociedades que ni siquiera estaban en el radar del Ministerio Público como RCA Auditores e Inversiones y Valores del Istmo.
En la audiencia de apelación, el abogado defensor Baloyes declaró que los correos fueron recuperados y que ninguno guardaba relación con actos delictivos. El fiscal rebatió que los correos muestran la aprobación para el pago de los créditos fiscales.
Otro elemento tomado en cuenta durante la audiencia fueron transferencias desde las cuentas bancarias de Salgado, quien transfirió la mayor parte del dinero que tenía en tres cuentas bancarias a familiares y terceros una vez iniciada la investigación poor Operación Pandora, dejando solo unos cuantos cientos de dólares en cada cuenta. De acuerdo a las propias declaraciones de Salgado, el mismo devengaba unos 12 mil dólares mensuales cuando trabajaba en BAC.
Su defensa asegura que estas transferencias fueron lícitas y por motivos familiares, y apuntó que por eso mismo el Ministerio Público no investiga blanqueo de capitales. Para la Fiscalía, es muestra de que cuenta con el caudal económico para potencialmente evadir el proceso judicial dada la oportunidad.
Al finalizar la audiencia, el fiscal Márquez confirmó que presentará una solicitud para declarar la investigación causa compleja, lo que extendería el tiempo de investigación para el Ministerio Público. La Estrella de Panamá conoció que esta audiencia fue agendada para este jueves 29 de octubre a las 2 pm en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora.
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