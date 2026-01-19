Accidente ferroviario en España | Investigación del accidente sugiere falla en la vía y descarta casi por completo el sabotaje

Más allá de la causa inmediata, el siniestro de Adamuz ha reactivado un debate de fondo sobre el <b>modelo de gestión ferroviaria</b>, la inversión sostenida en infraestructura y la capacidad del sistema para anticipar fallos antes de que deriven en catástrofes.Expertos en transporte coinciden en que los sistemas ferroviarios modernos dependen no solo de tecnología avanzada, sino de una <b>cultura de prevención</b>, auditorías independientes y actualización constante de estándares de seguridad. La investigación en curso será clave no solo para esclarecer lo ocurrido, sino para definir cambios estructurales en el sistema.