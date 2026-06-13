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Vida y cultura

Castilla-La Mancha ofrece sus vinos a Panamá

Vista parcial de la sala de presentación.
Vista parcial de la sala de presentación.
Por
Esther M. Arjona
  • 14/06/2026 00:00
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla- La Mancha acompañó a una delegación de bodegas de la región que buscan en Panamá ampliar el mercado de sus vinos

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Ocho bodegas de las Denominaciones de Origen de Castilla La Mancha: DOP Almansa, IGP Vinos de la Tierra de Castilla, DOP Ribera del Júcar, DOP La Mancha y DOP Valdepeñas, con más de 80 referencias que abarcan todos los estilos: blancos, tintos, espumosos, orange wines, rosados y frizzantes. presentaron en Panamá sus propuestas novedosas, versátiles y competitivas.

La presentación, exclusiva para importadores y distribuidores locales se llevó a cabo el pasado 11 de junio.

“El Instituto de Promoción Exterior, que es el organizador de esta actividad es un organismo público que trabaja para el Gobierno de Castilla-La Mancha. Estamos al servicio de las empresas de Castilla-La Mancha y nuestra función es ayudar a las empresas y detectar dónde puede haber una oportunidad de negocio para aparecer en el en el mercado con esa oportunidad de negocio e intentar explotarla al máximo”, explica Luis Quintín Villamayor, responsable de Promoción de vinos del IPEX.

Luis Quintín Villamayor, responsable de Promoción de Vinos del IPEX
Luis Quintín Villamayor, responsable de Promoción de Vinos del IPEX Esther M. Arjona

El experto, quien lleva unos 23 años en el mundo de la promoción establece que “los vinos de Castilla - La Mancha no son ni mejores ni peores que los de ninguna otra parte del mundo, pero son más desconocidos”.

El organismo trabaja con un plan de acciones a nivel mundial que cubre unos 25 países al año, siempre con el norte de procurar nuevos mercados donde consideren que puede haber oportunidades para sus productos.

“Venimos al mercado de Panamá a enseñar lo que sabemos hacer y nuestra calidad al mercado y el mercado decide. Yo ya tenía en el horizonte y en el radar el mercado de Panamá, porque he detectado que el consumo de vino y las importaciones de vino a nivel mundial de muchos de todo el mundo está creciendo en Panamá y dentro de este crecimiento el mercado de vinos españoles es un mercado que está muy bien posicionado en este país. Por la diversidad de climas que tenemos, Castilla La Mancha produce más del 8% de la producción mundial de vino. Ahora mismo estamos produciendo legalmente y autorizada por el gobierno y reconocida por el Gobierno de Castilla La Mancha, 61 variedades diferentes: 31 variedades de vino de uva blanca y 30 de uva tinta. Eso nos da un potencial brutal en la mayoría de las regiones a nivel mundial tienen cuatro, cinco, seis variedades, no tienen más, entonces nosotros somos mucho más flexibles y podemos llegar a más gente en el en el en el mercado”, asegura Villamayor.

Representantes de la bodega Piqueras.
Representantes de la bodega Piqueras. Esther M. Arjona
Bodegas vivientes

Los vinos de Bodegas San Dionisio, cuenta su representante Antonio Ochoa, tienen carácter mediterráneo por su cercanía al mar, pero, por altitud en la que están ubicadas sus viñas, cuentan también con un carácter continental. parte continental. Ofrecen tres gamas, una económica, tempranillo, monastrell y macabeo; una gama media denominada SF, siglas de Señorío Fuenteálamo, pero que identifica con la frase Sé Feliz. Esa gama ofrece un monastrell joven, un verdejo muy curioso y un rosado, poco usual, elaborado con monastrell. Su gama más alta es Mainetes, con vinos de paraje en producciones limitadas con un monastrell crianza, un petit verdot y un verdejo fermentado en barrica.

Bodegas San Antonio Abad, en Valdecañas Toledo, produce vinos desde 1954 a través de una cooperativa. José Del Val nos ofrece un Besucón, frizzante blanco semidulce a base de airén, la uva más cultivada en España, muy fresco, ideal para el clima panameño. Luego un tinto, 24Q, 100% syrah, con breve paso en barrica y Villa Abad, tinto blend de tempranillo y syrah. “Nuestros tintos tienen madera, pero son vinos muy afrutados, aromáticos y fáciles de beber. No son complejos”, detalla Del Val.

Oferta de vinos de Bodegas san Dionisio.
Oferta de vinos de Bodegas san Dionisio. Esther M. Arjona

En MW Wines Spain, con sede en Villanueva de los Infantes nos atiende Luis Andrés Moncayo, quien destaca que en las etiquetas de sus productos destacan elementos de su herencia: una imagen de la plaza mayor del pueblo, el escudo de su familia y el sello de lacre con el que su abuelo vendía los vinos hace unos 60 años. Dentro de su oferta, un blanco, verdejo-sauvignon blanc, un tinto, coupage de tempranillo, syrah y petit verdot, un frizzante de Airén y un espumoso de Macabeo. El proyecto de Luis Andrés rescata la bodega familiar y la ha llevado a mercados tan lejanos como China y África.

Dominio de Punctum es una bodega que nace en 2005 como una iniciativa de tres hermanos que retoman la bodega de sus abuelos cambian su perfil y la convierten en una bodega ecológica y en 2010 obtuvieron la certificación biodinámica. Todos sus productos son veganos. Están ubicados en Cuenca, Ribera del Júcar u trabajan con cepas autóctonas como tempranillo, bobal, garnacha tintorera y foráneas como cabernet, petit verdot, chardonnay, viognier y Sauvignon blanc.

Bodegas y viñedos Verum presenta su oferta a los asistentes.
Bodegas y viñedos Verum presenta su oferta a los asistentes. Esther M. Arjona

Iniciaron con la elaboración de vinos tranquilos, tintos blancos y rosados y han inclursionado en elaboraciones como el vino naranja, pernat de Pet-Nat (Pétillant Naturel) elaborado mediante el método ancestral. También ofrecen tintos ligeros. Con estos productos, explica Ruth Fernández, la bodega apela a un público joven, un relevo que llegue más temprano al mundo del vino ofreciendo vinos de menor graduación alcohólica, más frescos, fáciles de tomar.

Marta Pérez representa a Finca La Venta de Don Quijote, una bodega familiar. Pertenece a la segunda generación de J. Fernando Family Wines, nombre del conjunto global de empresas que manejan en España. Su portafolio incluye vinos jóvenes, referencias con crianza y gamas de mayor valor añadido como J.Fernando y VQ. Pérez nos ofrece un J Fernando Viñedo de la Cuesta, 100% tempranillo con 9 meses en barrica de roble francés y americano, vino de la tierra de Castilla. De la denominación Rueda, un verdejo 100%, vendimia seleccionada.

Belén Ayuso nos introduce los vinos de Bodegas Ayuso, bodega familiar manejada ya por una tercera generación. Con gran tradición, siempre ha manejado la innovación. De la región fue la primera bodega en embotellar su producto. Aunque Castilla-La Mancha ha sido reconocida por su producción de vino a granel, también elaboran buenos vinos. Ayuso también fue la primera bodega de la región en producir un vino con crianza. Sus principales marcas son estola, Finca Los Azares, Castillo de Benizar y Abadía del Roble.

El portafolio de J. Fernando incluye vinos jóvenes, referencias con crianza y gamas de mayor valor añadido.
El portafolio de J. Fernando incluye vinos jóvenes, referencias con crianza y gamas de mayor valor añadido. Esther M. Arjona
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