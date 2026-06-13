Castilla-La Mancha ofrece sus vinos a Panamá

Los vinos de Bodegas San Dionisio, cuenta su representante Antonio Ochoa, tienen carácter mediterráneo por su cercanía al mar, pero, por altitud en la que están ubicadas sus viñas, cuentan también con un carácter continental. parte continental. Ofrecen tres gamas, una económica, tempranillo, monastrell y macabeo; una gama media denominada SF, siglas de Señorío Fuenteálamo, pero que identifica con la frase Sé Feliz. Esa gama ofrece un monastrell joven, un verdejo muy curioso y un rosado, poco usual, elaborado con monastrell. Su gama más alta es Mainetes, con vinos de paraje en producciones limitadas con un monastrell crianza, un petit verdot y un verdejo fermentado en barrica. Bodegas San Antonio Abad, en Valdecañas Toledo, produce vinos desde 1954 a través de una cooperativa. José Del Val nos ofrece un Besucón, frizzante blanco semidulce a base de airén, la uva más cultivada en España, muy fresco, ideal para el clima panameño. Luego un tinto, 24Q, 100% syrah, con breve paso en barrica y Villa Abad, tinto blend de tempranillo y syrah. 'Nuestros tintos tienen madera, pero son vinos muy afrutados, aromáticos y fáciles de beber. No son complejos', detalla Del Val.