Accidente de trenes en Toledo: Asciende a 30 la cifra de fallecidos

La cifra de fallecidos por la colisión de dos trenes de alta velocidad cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, España, ha ascendido a 30 personas. Las autoridades regionales advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar, según informó la agencia AFP. El accidente ocurrió alrededor de las 08:54 hora local (07:54 GMT), cuando un tren de la compañía privada Iryo y otro de la empresa pública Renfe colisionaron entre Los Yébenes y Urda.

Fuentes del Gobierno regional confirmaron a AFP que el balance ascendía a al menos 30 fallecidos, frente a los 10 reportados en una actualización anterior.

Tras el siniestro, se desplegaron brigadas de bomberos, tres helicópteros y dos unidades móviles de cuidados intensivos. Además, el Ministerio del Interior ordenó movilizar efectivos de la Unidad Militar de Emergencias para apoyar las labores de atención. Según la AFP, el presidente Pedro Sanchéz aseguró que se mantenía en contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, región donde ocurrió la tragedia.

Sánchez canceló su participación en una cumbre sobre la obesidad prevista en Madrid. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que lidera el mandatario, también suspendió las actividades de campaña previstas para la jornada, en medio de la contienda electoral rumbo a los comicios generales del 29 de noviembre.

El rey Felipe VI lamentó la tragedia y transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas. “Lo primero es lamentar esa desgracia terrible. Transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo, nuestro cariño en un momento tan duro, tan difícil”, expresó durante una intervención televisada, según la AFP.

Una tragedia ferroviaria

El accidente ocurre menos de un año después de otro siniestro ferroviario en Adamuz, Andalucía, ocurrido el 18 de enero, en el que murieron 46 personas tras el descarrilamiento de un tren de Iryo y su posterior colisión con otro convoy de Renfe que circulaba en sentido contrario.

¿Qué pudo provocar el accidente?