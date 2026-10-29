Presupuesto del Estado, a votación en segundo debate

Con la intervención del diputado perredista Benicio Robinson, que culminó a las 2:24 de la madrugada de este jueves 28 de octubre, concluyó la lista de oradores que se habían anotado para hablar durante el segundo debate del proyecto de ley del Presupuesto del Estado.

“Agotada la lista de oradores, anunciamos que se cierra la sesión... ”, dijo el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Manuel Cohen, quien a esa hora de la madrugada dirigía el debate. Hasta ese momento habían intervenido ocho de los 16 diputados que se habían anotado para participar en segundo vuelta.

La sesión permanente continúa hoy y el pleno fue citado para las 11:30 a. m. en el primer llamado. Una vez agotada la lista de oradores y declarada la sala ilustrada, el proyecto de ley del Presupuesto del Estado será sometido a votación en segundo debate.

Aunque algunos diputados de la bancada Vamos han adelantado que votarán en contra del proyecto por discrepar de algunos aspectos, como el incremento de $23 millones al presupuesto de la Asamblea Nacional, los partidos oficialistas cuentan con la mayoría de los votos legislativos para que el documento pase a tercer y último debate mañana viernes, penúltimo día de sesiones ordinarias.

El Presupuesto del Estado asciende a $35,111 millones. Durante el segundo debate se presentaron 15 modificaciones al proyecto de ley, que incluyen medidas para fortalecer la transparencia y ampliar la lista de entidades autorizadas para contratar sin necesidad de aplicar la Ley de Contrataciones Públicas.