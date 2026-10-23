Presupuesto del Estado, a primer debate el lunes

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, anunció a través de un comunicado en redes sociales que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional iniciará este lunes 26 de octubre el primer debate del Proyecto de Ley N.° 644, por el cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, fijado en un monto global de B/. 35,111,749,929.00.
La convocatoria, programada para las 9:00 a. m., se da luego de que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentara ante la citada comisión la propuesta modificada del presupuesto el pasado jueves 22 de octubre.
A través del comunicado oficial, el Órgano Legislativo reiteró su compromiso con el uso responsable y transparente de los recursos del Estado.
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