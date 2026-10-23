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Política

Presupuesto del Estado, a primer debate el lunes

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, anunció que el debate será este lunes.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, anunció que el debate será este lunes. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 23/10/2026 09:26
Felipe Chapman presentó la propuesta modificada por B/. 35,111 millones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, anunció a través de un comunicado en redes sociales que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional iniciará este lunes 26 de octubre el primer debate del Proyecto de Ley N.° 644, por el cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, fijado en un monto global de B/. 35,111,749,929.00.

La convocatoria, programada para las 9:00 a. m., se da luego de que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentara ante la citada comisión la propuesta modificada del presupuesto el pasado jueves 22 de octubre.

A través del comunicado oficial, el Órgano Legislativo reiteró su compromiso con el uso responsable y transparente de los recursos del Estado.

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