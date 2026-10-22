Presupuesto 2027 se estanca en la Asamblea y crece la tensión política

La discusión del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027 quedó estancada este jueves 22 de octubre en la Asamblea Nacional, luego de que la Comisión de Presupuesto cerrara una sesión sin avanzar en el primer debate del proyecto de ley 644, que fija el gasto estatal en $35,111.7 millones. La sesión, convocada para las 10:00 a.m. en el salón de la Comisión Nodier Miranda, en el Palacio Justo Arosemena, comenzó después de la 1:00 p.m. Tras un receso de más de una hora, el presidente de la comisión, el diputado Eduardo Vásquez, informó sobre el cierre de la reunión ante la ausencia de diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Realizando Metas (RM). En ese momento, solo permanecían diputados de la bancada Vamos, según la información suministrada sobre la sesión. La interrupción del debate ocurre cuando quedan pocos días para el cierre del periodo ordinario de sesiones, previsto para el 31 de octubre. Si el proyecto no avanza dentro del calendario legislativo, su discusión podría quedar pendiente hasta la reanudación de las sesiones en enero de 2027, según el calendario señalado. La diputada Janine Prado cuestionó públicamente la ausencia de las dos bancadas y pidió a Vásquez que la calificara de irresponsabilidad. Su pronunciamiento elevó el tono de las críticas por la falta de avances en la discusión presupuestaria. Hasta el momento, la información disponible no recoge la explicación de los diputados del PRD y RM sobre su ausencia ni permite establecer si hubo una decisión coordinada de ambas bancadas.

Los $23 millones para la Asamblea, en el centro de las críticas

El estancamiento del debate coincide con los cuestionamientos de diputados de Vamos a las modificaciones presupuestarias que el Consejo de Gabinete autorizó para el proyecto de 2027. Uno de los puntos más sensibles es el aumento de $23 millones para la Asamblea Nacional, que elevaría su asignación de $97 millones a $120 millones, de acuerdo con el cuadro de modificaciones presupuestarias. El diputado Luis Duke cuestionó ese incremento y otros ajustes incorporados a la propuesta. En un mensaje público, sostuvo que las modificaciones carecen de sustento y contrastó esos aumentos con la propuesta de Vamos, que planteó recortes en partidas que considera prescindibles. Duke también cuestionó un aumento de $265,000 para gastos de funcionamiento del Ministerio de la Presidencia, al señalar que existe una oficina destinada a una vicepresidencia sin titular. Además, mencionó un incremento de $89 millones para inversión y funcionamiento del Ministerio de Economía y Finanzas. El diputado indicó que su bancada propuso reducir $145,000 de la partida vinculada a la Vicepresidencia. También adelantó que mantendrá sus cuestionamientos durante la discusión presupuestaria. Las declaraciones reflejan el desacuerdo entre diputados sobre las prioridades del gasto público y la justificación de las asignaciones adicionales. La posición de Duke corresponde a su valoración política de los ajustes; la documentación presupuestaria deberá permitir establecer el destino específico de cada partida.

El Ejecutivo mantiene el monto global, pero cambia las asignaciones

El Consejo de Gabinete autorizó modificaciones al proyecto de ley 644 mediante la Resolución de Gabinete N.° 116, del 20 de octubre de 2026. El documento mantiene el presupuesto global en $35,111,749,929, pero incorpora cambios en la distribución de los recursos. La resolución señala que el Ministerio de Economía y Finanzas aceptó modificaciones por $186.83 millones correspondientes a recomendaciones de la Comisión de Presupuesto que consideró viables. Por separado, el cuadro presupuestario registra aumentos y disminuciones de gastos por $450.81 millones cada uno. Entre los aumentos consignados figuran $57.7 millones para el Ministerio de Obras Públicas, $89.2 millones para el Ministerio de Economía y Finanzas, $55.9 millones para el Benemérito Cuerpo de Bomberos y $27 millones para Transporte Masivo de Panamá, S.A., según la tabla suministrada. La redistribución también contempla disminuciones en otras partidas, entre ellas el servicio de la deuda pública y el Ministerio de Educación. Por tanto, los movimientos no representan un aumento equivalente del presupuesto total, sino una modificación de las asignaciones previstas. La discusión política se concentra en cuáles instituciones deben recibir mayores recursos, qué gastos deben reducirse y qué criterios utiliza el Ejecutivo para aceptar o descartar las recomendaciones de los diputados.

El calendario legislativo añade presión