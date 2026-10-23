Pay-Volution: La apuesta de BAC para acelerar la digitalización y sostenibilidad del sector empresarial

BAC Panamá, en alianza estratégica con Mastercard, celebró el foro corporativo Pay-Volution con el propósito de capacitar a ejecutivos de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y grandes compañías en la implementación de tecnologías de pago de última generación y soluciones de ciberseguridad transaccional, buscando así dinamizar la economía local e impulsar la eficiencia operativa de los comercios mediante la adopción de herramientas digitales de cobro y la Estrategia de Triple Valor.

Tras ediciones exitosas en Guatemala y Costa Rica, la iniciativa llegó a Panamá, un mercado de alta dinámica transaccional que cumple una función clave en la integración comercial del istmo.

Concebido por BAC para acercar herramientas tecnológicas avanzadas a los sectores productivos, el encuentro reunió a diversos actores del sector empresarial para analizar el panorama actual de los medios de pago.

El fortalecimiento y la modernización del segmento de las MiPymes constituye uno de los pilares fundamentales del evento, destacándose que la actualización de las soluciones de cobro representa una decisión comercial estratégica para elevar la competitividad y garantizar la fidelización de los clientes.

Sobre el enfoque del encuentro, Armando Balma, Vicepresidente de Banca de Personas y Medios de Pago de BAC Panamá, destacó que “logramos que nuestra audiencia, en su mayoría clientes MiPymes, conociera y entendiera las nuevas tecnologías de medios de pago”, y añadió que “cuando un cliente tiene una buena experiencia de pago, la probabilidad de que regrese a comprar es mayor”, reiterando que están “comprometidos con las MiPymes porque estamos seguros de que son un motor de desarrollo para el país”.

Asimismo, la elección de Panamá dentro del recorrido regional correspondió al objetivo de acelerar la adopción de canales digitales de cobranza en una economía caracterizada por su constante intercambio comercial, por lo que, como explicó Balma, “Panamá es una economía muy dinámica y hay una oportunidad enorme de apoyar su desarrollo”.

Las demandas operativas de los comercios varían sustancialmente según el volumen de facturación, la cantidad de transacciones diarias y el modelo de atención al cliente.

Sin embargo, la exigencia de fluidez y confiabilidad al momento de procesar una venta afecta por igual a establecimientos independientes y a corporaciones de mayor escala.

En relación con la diversidad de perfiles que asistieron a la jornada, el ejecutivo de BAC detalló que “este evento estuvo dirigido a todos los tamaños de compañías, ya que independientemente de su escala, todas tienen necesidades de medios de pago, aunque sus requerimientos específicos sean distintos entre una MiPyme y una corporación”.

En línea con esa visión, el valor central de Pay-Volution fue entregar el conocimiento práctico para que cada organización elija e implante el medio de pago más conveniente, buscando que los asistentes “conocieran y entendieran las nuevas formas de pago y su evolución”, pues como banco son “la plataforma para que accedan a estos productos y ofrezcan a sus clientes la mejor experiencia de cobro”.

De igual forma, la propuesta buscó acompañar a las empresas durante la etapa de integración técnica para ofrecerles un know-how en medios de pago que les permita “entender cómo acceder a estos productos e implementarlos en sus empresas para evolucionar”.

La aceleración de las tecnologías de cobro han generado canales que agilizan las transacciones cotidianas, tales como enlaces de pago en entornos digitales, billeteras móviles, procesamiento sin contacto y soluciones integradas de comercio electrónico.

Al evaluar las transformaciones del mercado transaccional y la urgencia de que los negocios adopten estos esquemas, Balma argumentó que “el mundo de pagos evoluciona al ritmo de la tecnología y esto va más rápido que nunca”, por lo que “es fundamental que las empresas adopten estas nuevas tecnologías y las entiendan para no quedarse atrás”.

Para viabilizar el despliegue de estas plataformas en la región, la articulación con marcas globales de procesamiento resulta indispensable, destacándose que “Mastercard es un socio estratégico con tecnología de primer nivel” y que BAC actúa como “la plataforma que conecta esa innovación con las MiPymes”.

La adopción de medios de pago digitales se conecta de manera directa con los objetivos institucionales de sostenibilidad, abarcando las dimensiones económica, social y ambiental.

Durante el desarrollo de Pay-Volution, se expuso cómo la tecnología sirve como un catalizador del modelo de gestión de BAC. En cuanto a la vinculación entre herramientas digitales y propósito corporativo, Marta González, Directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de BAC, expresó que “Pay-Volution es tecnología, y el propósito de BAC es generar prosperidad”, destacando que “al hablar de tecnología interconectamos tres elementos: competitividad, integración y sostenibilidad”.

En relación con el primer pilar, enfocado en la competitividad y el crecimiento económico de los negocios afiliados, González sostuvo que “impulsamos el crecimiento económico brindando herramientas de digitalización a empresas de todo tamaño para que sean más competitivas, tomen decisiones ágiles y lleguen más rápido a sus clientes”.

Por otro lado, la dimensión social de la estrategia se fundamenta en el fortalecimiento de la educación financiera y el acceso seguro a los servicios bancarios en la población, apuntando que, “en la dimensión social, generamos educación e inclusión financiera a través de nuestros sistemas, tecnología y ciberseguridad”.

En lo referente al pilar ambiental, la sustitución de procesos físicos por alternativas digitales contribuye a la optimización de recursos y a la reducción de insumos materiales en las transacciones comerciales, puntualizando que “en el valor ambiental, nuestras herramientas permiten generar medios de pago que eliminan el uso de papel, reduciendo residuos e impacto ecológico”.

La expansión de los canales digitales de cobranza exigen esquemas rigurosos de protección de datos para resguardar la información financiera de comercios y usuarios finales. Los protocolos de autenticación, la tokenización transaccional y el cumplimiento normativo internacional forman parte de la arquitectura de seguridad exigida por la industria.

Al abordar la solidez de los sistemas transaccionales, Armado Balma subrayó que “como líderes en Centroamérica, contamos con la infraestructura y desarrollos tecnológicos para garantizar transacciones sumamente seguras, tanto para las MiPymes como para sus clientes”.

Por último, el panorama futuro de los sistemas de pago se perfila hacia una mayor integración de la analítica de datos y los desarrollos basados en inteligencia artificial para optimizar la operativa comercial y prevenir fraudes de forma proactiva.

Al reflexionar sobre las tendencias que continuarán transformando la interacción transaccional en los próximos años, el ejecutivo subrayó el papel de la analítica de datos y la inteligencia artificial, apuntando que “la tecnología avanza más rápido de lo que asimilamos, especialmente con la inteligencia artificial” y concluyendo que “en un año encontraremos nuevas plataformas y soluciones que requerirán un aprendizaje continuo”.

Con el desarrollo de Pay-Volution en territorio panameño, BAC y Mastercard ratifican su orientación hacia la digitalización del sector comercial, promoviendo herramientas que eleven la productividad empresarial, fomenten la inclusión financiera y reduzcan el impacto ambiental en la gestión de cobros.