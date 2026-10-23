ETESA fortalece la red eléctrica del país con una inversión que supera los $600 millones

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) desarrolla 13 proyectos con una inversión de B/.608.4 millones, destinados a mejorar y ampliar la red eléctrica del país, atender la demanda nacional, la proyección de crecimiento en generación y distribución.

El Ing. Roy Morales, gerente general de ETESA explicó que su gestión tiene el firme compromiso de fortalecer la red eléctrica a través de proyectos de repotenciación, reemplazo de equipos y ampliación de las subestaciones para un mejor manejo de la matriz energética y renovable del país.

‘La misión es clara: garantizar la transmisión de energía de acuerdo con la demanda de manera ininterrumpida, para estamos impulsando esta serie de proyectos a nivel nacional’, expresó el ingeniero Morales.

Los proyectos, que en su mayoría responden a la creciente demanda en generación y distribución, están ubicados en provincias como Colón, Panamá Este, Panamá Oeste y Chiriquí; entre ellos están, la línea Veladero–Panamá I, con una inversión de B/.173.1 millones, y Veladero–Panamá II, por B/.154.6 millones, esta última con un avance del 98%.

También se construyen la Subestación Chepo y la nueva línea Panamá II–Bayano, con una inversión de B/.69 millones, así como la nueva línea Mata de Nance–Frontera, por B/.36.1 millones.

Agregó que otro de los proyectos importantes es la Línea La Huaca–Los Olivos, que junto con obras relacionadas representa una inversión de B/.99.2 millones.

La cartera incluye además mejoras en subestaciones de Cáceres, Burunga, Boquerón III, Mata de Nance, Santa Rita y Panamá II, entre otras.

Estas inversiones permitirán contar con una red eléctrica más fuerte y moderna, con mayor capacidad para atender el crecimiento de la demanda y mejorar la confiabilidad del servicio en diferentes regiones del país.

Muestra de ese compromiso y confianza, en septiembre de este año la calificadora Fitch Ratings otorgó la calificación internacional de largo plazo en moneda extranjera de la empresa en ‘B’ y cambió su perspectiva de estable a positiva.

Esta revisión representa una “clara” señal favorable sobre la evolución del perfil crediticio de ETESA y refleja, de acuerdo con Fitch Ratings, factores asociados a la evolución de la calificación soberana de la República de Panamá, la relación de la empresa con el Gobierno y las expectativas sobre el fortalecimiento de su calidad crediticia.

Fitch Ratings reconoció, además, la importancia estratégica de ETESA dentro del sistema eléctrico nacional, así como su papel fundamental en el desarrollo, operación y mantenimiento de la infraestructura de transmisión eléctrica del país.

En ese sentido el Ing. Morales remarcó que ‘En Etesa existe todo un equipo de mujeres y hombres que trabajan desde distintos ejes comprometidos con el desarrollo del país y es el de ofrecer un servicio de calidad e ininterrumpido’, detalló el Ing. Morales.

Otra de los recientes logros de la empresa fue la puesta en servicio y de manera exitosa la nueva Subestación Burunga GIS, junto con dos nuevos circuitos de transmisión, identificados técnicamente como 230-12B y 230-12C. La nueva infraestructura fortalece el sistema de transmisión eléctrica y responder al crecimiento de la demanda en la provincia de Panamá Oeste.

La puesta en operación de esta infraestructura representa un avance significativo en el fortalecimiento de la red de alta tensión, al permitir una atención más directa y eficiente de la demanda eléctrica regional.

Con estas obras, ETESA continúa preparando la red de transmisión para responder a las necesidades actuales y futuras del sistema eléctrico nacional.