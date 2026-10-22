‘El pueblo quedó solo’: la huida tras el terremoto en Mariato

Gerardo Pérez Carrión, de 77 años, recuerda así los momentos en que la tierra comenzó a moverse. Estaba en la pequeña casa que el Gobierno le construyó. Intentaba caminar cuando sintió el temblor. Se sujetó de las paredes, buscó la puerta y salió al patio.

“Me fui agarrando, me fui agarrando. Busqué la puerta y me salí al patio”, cuenta.

No sabía qué podía pasar después. Como él, otros residentes dejaron sus casas y se dirigieron a Tebario en busca de seguridad. No se detuvieron a recoger sus pertenencias. Las viviendas quedaron como estaban, con las puertas abiertas y las cosas en su sitio.

“Todos dejamos la casa como estaba. Nadie sabe si se iba a caer algo”, dice Gerardo.

Y entonces resume lo que ocurrió en la comunidad con una frase que repite como una fotografía de aquellos momentos: “El pueblo quedó solo. Todo quedó solo”.

Ahora, Gerardo está en una cancha a un costado de la Alcaldía de Mariato, en la provincia de Veraguas. A su alrededor, varios niños juegan como si nada hubiera pasado. La vida sigue en ese espacio, mientras para los adultos persiste la duda sobre el estado de sus casas y la posibilidad de regresar con seguridad.

Gerardo tiene 77 años y dice que nunca había vivido algo parecido.

“Yo nunca vi como temblar de tierra. Nunca. Yo tengo 77 años”.