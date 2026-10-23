Fincas de 2,400 lecheros sufren impactos del terremoto pero garantizan el abastecimiento

Tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país el pasado 9 de octubre, la industria lechera nacional evalúa el impacto del sismo en las principales zonas productivas.

El foco de la emergencia se concentra en cerca de 2,400 productores de leche, cuyas fincas se ubican directamente sobre la franja de la falla tectónica, abarcando la región de Azuero y parte de Veraguas.

Paulino Vásquez, presidente de la Asociación de Productores de Leche (Proleche), detalló que el movimiento telúrico ha devastado a las familias de la zona y ha provocado graves daños estructurales en el terreno. Entre las principales afectaciones destacan múltiples deslaves y deslizamientos de tierra, además de la apertura de grietas en los terrenos de pastoreo.

“Estos deslizamientos representan un peligro latente, ya que con las lluvias podrían llegar a obstruir los cauces de los ríos y generar inundaciones severas en los valles productivos”, advirtió.

A pesar de la magnitud de la tragedia, Ricardo Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Anaprole), resaltó que los ganaderos demostraron su compromiso inquebrantable al levantarse en la madrugada del día posterior al terremoto, incluso con viviendas afectadas, para continuar con el ordeño de sus animales.

El censo interno realizado por las empresas miembro de Anaprole confirmó que el acopio y la recolección de leche se logró estabilizar hacia el mediodía del día siguiente.

“Las pérdidas logísticas se concentraron principalmente en un volumen estimado de unos 10,000 litros de leche que sufrieron retrasos en el transporte debido a las carreteras bloqueadas”, subrayó Pérez.

Pérez indicó que en la quincena posterior al evento sísmico, las empresas lácteadas desembolsaron más de $2.5 millones en Azuero, inyectando circulante e liquidez de forma inmediata a la economía local gracias al esfuerzo de los productores.

Asimismo, se ha reportado que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) ha establecido contacto telefónico con los ganaderos para indagar sobre el estado de los caminos de acceso, la viabilidad de sacar la producción y recabar los datos necesarios para un balance oficial de las afectaciones.

En el ámbito económico para el consumidor final, Vásquez fue enfático al descartar que el terremoto vaya a repercutir en un incremento en los precios de los productos lácteos.

Aseguró que los precios al consumidor se mantendrán estables y que cualquier alza futura solo obedecería a factores externos e internacionales fuera del control nacional.

“Esta estabilidad se complementa con la existencia de programas de absorción de excedentes vigentes desde el año 2017, los cuales sirven como mecanismos indispensables de estabilización para el sector agropecuario y la seguridad alimentaria del país, una práctica habitual utilizada también por potencias como Estados Unidos y Europa”, concluyó.