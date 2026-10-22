Información y desinformación: las dos caras del terremoto

El Observatorio de Desinformación del CIEPS rápidamente abrió un proyecto para conocer cómo se comportó el flujo informativo luego del sismo. Durante una semana se monitorearon los contenidos en torno al terremoto y sus réplicas. Aún en etapa experimental, por lo que los datos obtenidos son limitados, la herramienta automatizada, que hemos construido en alianza con la empresa ARPIA Intelligence, arrojó algunos resultados que nos parece pertinente compartir.

Cuando la angustia inicial se contiene, comienzan a llegar las noticias, pero también los rumores que, sin duda, pueden causar otro tipo de daños. Sabemos que los bulos viajan rápido, por múltiples vías, y que pueden tener consecuencias indeseables para las personas y las comunidades que necesitan ayuda.

Cuando la tierra tiembla, no solo se tambalea la infraestructura física, sino la de comunicaciones. Al tenor del desastre que se genera en torno al epicentro, también las ondas de mensajes viajan aceleradamente. Luego de ponerse a salvo, la reacción inmediata de las personas es tratar de verificar cómo están los suyos.

Primera etapa: el desconcierto.

En paralelo, el Observatorio detectó algunos mensajes que registraron el rechazo hacia el aprovechamiento político o publicitario de la tragedia, junto con expresiones puntuales de solidaridad hacia la población afectada, aunque estas últimas representaron una proporción menor del discurso.

Según ha documentado el equipo de Chequeado, una ONG especializada en verificación, en plataformas como Tik Tok, Telegram, YouTube y Facebook, una teoría conspirativa sostiene que el proyecto HAARP es utilizado para manipular el clima, causar terremotos y hasta controlar la mente humana.

Los primeros días, la herramienta observó una conversación dominada por el descontento ante la ausencia de voceros técnicos que explicasen los riesgos y las causas naturales del fenómeno, un vacío informativo en el cual comenzó a ganar terreno la proliferación de teorías conspirativas que vinculaban el evento con intereses extranjeros, mineros, o con el Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia (HAARP, por sus siglas en inglés), un programa de investigación científica de la Universidad de Alaska Fairbanks (EEUU) que se encarga de estudiar a la ionósfera, la capa más externa de la atmósfera.

Segunda etapa: la contención

Conforme pasaron los días, cambió el patrón dominante por el de la amplificación institucional: el mensaje oficial de la declaratoria de emergencia por parte del gobierno se replicó de forma literal y simultánea en múltiples plataformas, concentrando el grueso del alcance.

En paralelo, se consolidaron dos contranarrativas de menor volumen, pero con voceros identificables: una que exige revisar las prioridades de inversión pública y otra que denuncia el uso político del desastre.

De seguidas, apuntamos los bloques temáticos detectados mediante el rastreo automatizado de información.

Declaratoria de estado de emergencia y respuesta oficial (bloque dominante): Es el contenido con mayor replicación multiplataforma. El Consejo de Gabinete declaró estado de emergencia tras el sismo de magnitud 7.7, con tres prioridades difundidas de forma consistente: habilitación de áreas seguras para pacientes hospitalizados, atención a familias con viviendas dañadas total o parcialmente, y reparación de infraestructura pública y normalización de servicios. Este mensaje circuló de manera casi idéntica en X, TikTok, Instagram y YouTube entre el 10 y el 11 de octubre.

Asistencia humanitaria y logística de auxilio: Cobertura sostenida de medios de medios de comunicación sobre la entrega de ayuda, despliegue de un puente aéreo hacia las regiones más afectadas (13 de octubre) y balances de réplicas junto con la atención a damnificados (14 y 15 de octubre). Predomina el formato video con posición editorial neutral y veracidad verificada.

Cuestionamiento de las prioridades de inversión pública: Encuadre crítico-reflexivo que vincula el desastre con el déficit estructural en hospitales, escuelas seguras, viviendas, puentes y sistemas de prevención. Incluye el llamado a fiscalizar construcciones y reconocer el rol técnico de ingenieros, arquitectos y obreros. Se suma la exigencia de reconsiderar el uso de los fondos del Estado para priorizar la emergencia.

Seguimiento sísmico y daño territorial: Documentación de réplicas y afectaciones locales, en particular el caso de Tonosí (Los Santos), con imágenes del desnivel en una finca y el registro de un sismo de magnitud 3.9 el 14 de octubre, con datos preliminares del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Metadiscurso : Narrativa reprobatoria contra el uso del terremoto con fines políticos, publicitarios o sensacionalistas, señalando el amarillismo en redes y el aprovechamiento del miedo colectivo.

Seguimiento posterior: El Observatorio ha seguido monitoreando el entorno informativo. Pasada la primera semana, se le consultó sobre las narrativas predominantes. El resultado del análisis automatizado apunta a que “existe una asimetría entre el contenido publicado y la conversación generada en el entorno digital: los medios y las instituciones dominan el volumen con un cuadro neutral centrado en la ayuda, mientras que la audiencia responde mayoritariamente desde la desconfianza institucional y la sospecha sobre el origen del evento”.

Conclusiones preliminares: Aunque debemos insistir en que estos resultados son producto de una exploración de carácter muy experimental, nos parece oportuno señalar varias cosas de modo preliminar.

En primer lugar, que el espacio informativo nunca está vacío. La desinformación opera cuando se le deja espacio libre. En este caso, a cuentas anónimas de corte amarillista que, mientras promovían teorías conspirativas, paradójicamente criticaban el oportunismo.

En segundo lugar, que el buen uso de la comunicación institucional ayuda a contener los rumores. En este caso, voceros institucionales, medios de amplio alcance y algunos legisladores funcionaron como amplificadores e “intérpretes autorizados de la vocería oficial”.

En tercer lugar, que siempre existen discursos paralelos que llaman la atención sobre asuntos que ni los actores anónimos ni oficiales usualmente ponen de relieve. En este caso, un encuadre crítico-reflexivo que no deja de lado la observancia de que, si bien los fenómenos como los terremotos son naturales e impredecibles, no lo son las políticas públicas de salud y educación, como tampoco los sistemas de prevención.

Un ecosistema informativo fuerte, que cuente con la confianza de los ciudadanos, es un escudo de contención contra mensajes maliciosos que acrecientan la incertidumbre y elevan el tono del pánico colectivo.

El Observatorio de Desinformación del CIEPS parece confirmar la tesis según la cual, en casos excepcionales como el que está atravesando Panamá, contar con información oportuna y de calidad es vital para contener los rumores y el miedo; asimismo, para detectar y reconocer los distintas aproximaciones sobre una emergencia que, de distintas maneras, afecta a todo el país.