Vecchio sobre la quinta ronda del GAFI: ‘Panamá debe demostrar efectividad y no solo cumplimiento legal’

De cara a la próxima quinta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que para el caso de Panamá iniciará formalmente su ciclo hacia 2027, Isabel Vecchio Arófulo, presidenta pro tempore del Gafilat y secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha lanzado un llamado a la preparación estratégica temprana, la cooperación interinstitucional permanente y una alianza entre el sector público y privado. Durante el lanzamiento del 11° Congreso Internacional de Cumplimiento, la presidenta de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa), Vecchio recordó que las evaluaciones del GAFI a los países que conforman la red global se realizan de forma periódica, aproximadamente cada diez años. Mencionó que aunque para muchas instituciones y gremios locales la experiencia del proceso de supervisión reforzada —el grupo visor ICRG o comúnmente conocido como lista gris— se siente reciente, lo cierto es que la última evaluación oficial de Panamá data de 2017. En consecuencia, Vecchio indicó que el próximo ciclo de evaluaciones ya se encuentra en el horizonte inmediato de la nación.

Agenda

Panamá se encuentra en plena preparación para enfrentar en agosto de 2027 la evaluación mutua del GAFI, un proceso que pondrá a prueba no solo el marco normativo del país, sino sobre todo la efectividad de las medidas implementadas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La discusión y aprobación final del informe está prevista para diciembre de 2028, lo que marca un calendario de más de un año de trabajo intenso y seguimiento. El calendario oficial establece que Panamá iniciará su evaluación en agosto de 2027 y que el informe será discutido y aprobado en diciembre de 2028. El proceso contempla una visita de alto nivel, entrega de información preliminar, una visita in situ de dos semanas y la redacción de varios borradores antes de la aprobación final en el pleno del Gafilat y la red global de más de 190 países.

Proceso evolutivo

La presidenta de Asocupa, Catherine Cardoze, subrayó que este proceso evaluativo representará una oportunidad fundamental para demostrar ante la comunidad internacional no solo la existencia de un marco normativo interinstitucional robusto, sino también la efectividad real de las medidas aplicadas para prevenir y combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, la presidenta de Asocupa enfatizó que la prevención ha dejado de ser una simple exigencia regulatoria para convertirse en una verdadera infraestructura de confianza, indispensable para la competitividad económica del país. “La prevención no debe entenderse únicamente como una obligación regulatoria; debe reconocerse como una verdadera infraestructura de confianza”, enfatizó Cardoze.

Evaluación país

Vecchio planteó que este proceso del GAFI no evalúa el esfuerzo aislado de una sola persona, una sola dependencia gubernamental o un único sector. Se trata de una evaluación de todo un país. Explicó que durante los 18 meses que dura el proceso técnico de evaluación, se revisará exhaustivamente el cumplimiento técnico y la efectividad operativa de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como de los organismos supervisores y de los sujetos obligados. Advirtió que si las autoridades sostienen una postura institucional durante meses, pero al momento de la entrevista frente a los expertos internacionales el sector privado desconoce los riesgos de su propia actividad, no sabe identificar señales de alerta o admite no recibir capacitaciones ni guías adecuadas, la calificación del país entero se verá comprometida.

De la ley escrita

Si bien el punto de partida de toda evaluación es la revisión del cumplimiento normativo frente a las 40 recomendaciones del GAFI —entendiendo que tanto el crimen organizado como las leyes evolucionan de manera constante—, el verdadero foco de esta quinta ronda se encuentra en la efectividad. Esta efectividad se mide rigurosamente a través de 11 resultados inmediatos. En este sentido, Vecchio advirtió que los países deben partir de una premisa fundamental: conocer a profundidad los riesgos a los que están expuestos. Copiar metodologías, matrices o evaluaciones de riesgo de naciones vecinas es un error crítico, ya que cada jurisdicción posee características socioeconómicas específicas.

Cinco prioridades

Para salir airosos en este nuevo ciclo, la secretaria técnica del MEF enumeró cinco prioridades fundamentales que requieren atención inmediata y especial antes de la llegada de los evaluadores internacionales: cerrar brechas normativas prioritarias, consolidar estadísticas estructuradas y casos verificables, alinear la gestión de riesgos con el sector privado, supervisión basada en riesgo y manejo de tiempos y recuperación efectiva de activos.

La carta de presentación

Vecchio subrayó que obtener un resultado positivo en esta quinta ronda no es meramente un ejercicio burocrático o de cumplimiento formal, sino la carta de presentación de Panamá ante el mundo para los próximos diez años. “Una calificación favorable facilita el acceso a créditos internacionales en condiciones ventajosas, atrae inversión extranjera directa, dinamiza la economía nacional y genera empleos estables”, señaló. Por el contrario, un desempeño deficiente incrementa las complejidades operativas financieras a nivel global. El éxito de esta misión, recordó Vecchio, recae de manera absoluta en la responsabilidad compartida de todos los panameños involucrados en el sistema.

Catherine Cardoze Presidenta de Asocupa La prevención no debe entenderse únicamente como una obligación regulatoria; debe reconocerse como una verdadera infraestructura de confianza”