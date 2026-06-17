Etesa invierte $286 millones en anticipación de entrada de más energía renovable

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) dio un informe la mañana de este miércoles sobre 286 millones de dólares que ha invertido desde 2024 a la fecha para ampliar la capacidad de su infraestructura eléctrica y su confiabilidad.

A través de un comunicado, la institución explicó que esta inversión busca hacer frente a la necesidad de la demanda de transmisión e inserción de unos 1,000 megas de electricidad provenientes de fuentes renovables.

“Esta millonaria inversión estratégica refuerza el sistema de interconectado nacional, logrando culminar al cien por ciento la línea de transmisión Sabanitas Panamá 3, que acoge la generación térmica de la generadora Gatún, fortaleciendo así el abastecimiento energético del principal centro de carga, además del avance del 91% de la subestación GIS Burunga, que representa la repotenciación de líneas”, detalla el comunicado de Etesa.

El gerente general de Etesa, Roy Morales, explicó que la reutilización ha sido la única medida que se tiene para hacer frente a la necesidad de recibir estos mil megas de energía renovable y para ello la red debe ser robusta y tecnológicamente actualizada con sus subestaciones, capaz para en el 2028 captar la energía de tener una matriz solar y eólica en crecimiento.

Con relación a la licitación de energía y el impacto para el país, Morales destacó que Etesa es el gestor de un acto en conjunto con la Secretaría de Energía y la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP), lo que ha permitido desarrollar nuevas inversiones cuyos ganadores representan aproximadamente entre 400 y 500 millones de dólares que van a invertir en el área de Coclé, Herrera y Penonomé.

Morales espera que estas licitaciones impacten la tarifa final para los usuarios.