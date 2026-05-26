ETESA apuesta por innovación, energías renovables y bonos verdes en Panamá

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), en alianza con el Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá (GESE), realizará hoy miércoles 27 de mayo su primer foro eléctrico denominado “La eficiencia y la sostenibilidad no son el futuro, son el presente”.

El evento tendrá lugar en el Hyatt Regency Panamá a partir de las 8:00 a.m. y se perfila como un espacio de referencia para el debate energético nacional.

El foro contará con la participación de expertos como Larissa Vega y Euclides Quintero, quienes analizarán el rumbo del consumo energético en Panamá. La intención es abrir un espacio de diálogo inclusivo en el que líderes, profesionales y tomadores de decisiones puedan intercambiar experiencias y propuestas sobre eficiencia energética, innovación tecnológica y transición hacia fuentes renovables.

El gerente general de ETESA, Roy David Morales Barrera, explicó que la motivación principal de la iniciativa es compartir conocimiento técnico y promover buenas prácticas que permitan un consumo eléctrico más eficiente en todos los sectores de la sociedad.

“El foro de ahorro energético puede enmarcar un sinnúmero de soluciones y alternativas que contribuyan a que las empresas y la ciudadanía apliquen las mejores técnicas para mantener un consumo eficiente, reflejado en ahorro”, señaló Morales.

Este esfuerzo no se limita a la organización de un evento académico, sino que se conecta directamente con la estrategia nacional de transición energética y los compromisos internacionales de Panamá.

Morales subrayó que el país se encuentra a la vanguardia en Centroamérica gracias al desarrollo del Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (PESIN), que proyecta la modernización de subestaciones y el robustecimiento de las líneas de transmisión.

Mientras tanto, ETESA apuesta por la repotenciación de la red, una práctica más económica y rápida que garantiza la estabilidad de la demanda nacional y abre espacio para la incorporación de energías renovables como solar, eólica e hidroeléctrica.

“Hoy la demanda oscila en 1,800 megavatios diarios y la capacidad de generación ronda los 4,000 megavatios, lo que nos permite cubrir las necesidades actuales y prepararnos para el crecimiento futuro”, manifestó Morales.

La visión de sostenibilidad de la empresa también se refleja en logros recientes. Entre ellos destaca la certificación de Huella de Carbono Nivel 2 (Inventario Plus) del Programa Reduce Tu Huella Corporativo Carbono del Ministerio de Ambiente.

Este reconocimiento, alcanzado por pocas empresas públicas en el país, confirma la transparencia en la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero y marca el camino hacia niveles superiores de reducción en los próximos años.

De acuerdo con las estadísticas de 2024, solo alrededor de diez empresas lograron llegar al Nivel 2 Inventario Plus, y apenas seis alcanzaron el Nivel 3 Reducción de Huella de Carbono.

Para ETESA como empresa pública del sector energético, este avance representa un hito y una aspiración de continuar escalando en el programa hacia 2026.

En el ámbito financiero, la agencia internacional Sustainable Fitch otorgó calificación “Excelente” al Marco de Referencia de ETESA para la emisión de bonos verdes. Esta opinión independiente, emitida desde sus sedes en São Paulo y Ciudad de México, respalda la solidez y transparencia de las inversiones sostenibles de la empresa. El marco cumple con los estándares internacionales y permite canalizar recursos hacia proyectos de transmisión eléctrica alineados con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

La agencia destacó que las transacciones bajo este marco están alineadas con los Principios de los Bonos Verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), lo que garantiza que las inversiones se destinen a infraestructura y tecnologías que faciliten el mantenimiento y la expansión de la capacidad de transmisión de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables en el país.

Este reconocimiento reafirma el compromiso de ETESA con el desarrollo sostenible y la transparencia financiera, pilares que fortalecen la confianza de los inversionistas y de la ciudadanía.

La sostenibilidad también se traduce en proyectos internos de eficiencia. La ingeniera Fulvia Polanco, de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento, informó que ETESA inició la implementación de sistemas fotovoltaicos en modalidad de autoconsumo en sus sedes de Valbuena y Llano Sánchez.

La primera etapa busca reducir en un 10% la facturación eléctrica de las instalaciones, y la segunda en un 50%, representando un ahorro económico y ambiental significativo.

Para ello, se realizaron mediciones y verificaciones de parámetros en campo, evaluando los espacios disponibles para la instalación de paneles solares en edificios administrativos y casas de control.

En la sede de Llano Sánchez se incluyen la Casa Control 1, Casa Control 2, oficinas administrativas y almacén; mientras que en Valbuena se contemplan los edificios administrativos conocidos como Antiguo Fortuna.

Este proyecto no solo reducirá costos operativos, sino que también contribuirá a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, consolidando el liderazgo de ETESA en la implementación de tecnologías limpias. Morales enfatizó que la empresa busca institucionalizar este tipo de iniciativas como parte de su responsabilidad social empresarial, educando y orientando a la población sobre el uso eficiente de la energía.

“Contamos con un gran número de técnicos profesionales en capacitación continua, lo que nos permite mantenernos a la vanguardia y apoyar siempre a la sociedad”, sostuvo Morales.

La intención es que el foro eléctrico se convierta en un espacio permanente de discusión, donde se aborden tanto los retos inmediatos como las perspectivas de largo plazo en materia energética.

En conjunto, las acciones de ETESA —desde la organización del foro, la modernización de la red, la certificación ambiental, la emisión de bonos verdes y la implementación de proyectos internos de eficiencia— reflejan una estrategia integral que busca posicionar a Panamá como referente regional en sostenibilidad energética.

La empresa reafirma así su misión de transportar energía eléctrica y operar la red de transmisión en forma eficiente, segura y confiable, garantizando la calidad y continuidad del servicio, mientras aporta conocimiento y soluciones que beneficien a toda la sociedad.