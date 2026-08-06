IMA confirma los únicos dos puntos donde habrá agroferias este sábado 8 de agosto

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los dos lugares donde se realizarán agroferias este sábado 8 de agosto en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.
De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.
El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.
Para el sábado 8 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
-Panamá Oeste: Estadio Mariano Rivera en el corregimiento de Playa Leona en el distrito de La Chorrera.
-Comarca Ngäbe Buglé: Predios de la Agrodistribuidora del IMA en el distrito de Kankintú.
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