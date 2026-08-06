Multinacionales tecnológicas miran a Panamá tras estrategia de semiconductores e IA

El lanzamiento oficial de la Estrategia nacional de Semiconductores e Inteligencia Artificial (IA) busca marcar un nuevo rumbo para la economía panameña. Desde la Cámara de Multinacionales (CASEM), su presidente Tony Roldán destacó que estas iniciativas son “fundamentales para definir el norte en el que todos podemos trabajar juntos: iniciativa privada, gobierno, academia y sector social”. Roldán subrayó que la estrategia implica inversión en infraestructura y desarrollo de talento, factores transversales que impactan a toda la economía. “Son muy importantes para que el país crezca al siguiente nivel”, afirmó.

Interés

Aseguró que entre las empresas que podrían mirar hacia Panamá figuran Dell Technologies, Samsung y Philips, además de otras compañías que evalúan instalar brazos tecnológicos en el país. El presidente de CASEM advirtió que para consolidar estas inversiones será clave fortalecer la infraestructura eléctrica, el manejo de aguas y, sobre todo, la formación de talento humano. “Es importantísimo que las inversiones sientan que existe sostenibilidad para seguir adelante con los recursos necesarios”, señaló. Actualmente, Panamá alberga cerca de 195 empresas multinacionales. Roldán aseguró que nuevas compañías de diferentes actividades ya están en conversaciones para instalarse en el país. “Panamá está retomando el foco de atención y creemos que los pasos que se están dando debemos amplificarlos aún más para atraer más empresas”, enfatizó.

Propuesta

La Estrategia Nacional de Semiconductores forma parte de la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas que también incluye la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificia y que serán lideradas por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Ambas surgen como una iniciativa gubernamental dado que la inteligencia artificial y la microelectrónica se han convertido en pilares fundamentales de la economía mundial, impulsando sectores como logística, salud, finanzas, manufactura, telecomunicaciones, energía, agricultura y la ciencia, entre otros. Sólo en la Estrategia Nacional de Semiconductores, el Gobierno destinará $100 millones, con el potencial de atraer empresas que generen hasta $2 mil millones en ingresos.

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