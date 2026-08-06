Buses que usan el Puente Centenario recibirán mayor subsidio de combustible

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Los buses colectivos de más de 10 toneladas que utilizan el Puente Centenario como ruta alterna debido a las restricciones de circulación en el Puente de las Américas recibirán un mayor subsidio semanal de combustible, según una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que actualiza los montos del mecanismo temporal de estabilización de precios.
La medida reconoce el aumento en los costos operativos que enfrentan estas unidades al recorrer aproximadamente 12 kilómetros adicionales en cada vuelta completa, como consecuencia del desvío obligatorio por el Puente Centenario. Por esa razón, el Gobierno fijó para este grupo un subsidio máximo de $189.16 por semana, superior al de $171.71 que recibirán los demás buses colectivos.
La Resolución N.° MEF-RES-2026-2686 establece que el beneficio aplicará desde las 6:00 a.m. del 7 de agosto hasta las 5:59 a.m. del 21 de agosto. Para acceder al subsidio adicional, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) deberá certificar cuáles unidades cumplen con los requisitos establecidos, entre ellos operar en las rutas autorizadas por el Puente Centenario y tener un peso bruto vehicular superior a las 10 toneladas.
El ajuste forma parte de la actualización quincenal del mecanismo de estabilización de combustibles, luego del incremento registrado en los precios máximos de venta del diésel bajo en azufre y de las gasolinas de 91 y 95 octanos.
Además del aumento para los buses que utilizan el Puente Centenario, el MEF actualizó los subsidios para el resto de los sectores beneficiados por el programa. Los taxis podrán recibir hasta $52.73 por semana; los buses colegiales, $92.49; los buses de ruta interna, $105.75; los vehículos tipo pick up o panel dedicados a actividades de carga esencial, $27.92; los camiones y vehículos refrigerados, $69.80; los equipos articulados, $122.15; y las embarcaciones de pesca artesanal, $55.80.
La resolución también mantiene los precios máximos que pagarán los beneficiarios en las estaciones de combustible. El litro de gasolina de 91 octanos tendrá un precio de $0.92, la gasolina de 95 octanos costará $1.04 por litro y el diésel bajo en azufre se venderá a $0.99 por litro. La diferencia entre esos precios y el valor de mercado será cubierta por el Estado hasta el límite del subsidio asignado para cada categoría.
El documento aclara que los consumos que superen el monto máximo subsidiado deberán ser asumidos por cada beneficiario y que los saldos no utilizados durante una semana no podrán acumularse para períodos posteriores.
El MEF explicó que el mecanismo busca reducir el impacto del aumento de los combustibles sobre sectores considerados esenciales para la economía, como el transporte público, la distribución de mercancías y la pesca artesanal. La entidad también indicó que los montos del subsidio serán revisados de forma periódica, de acuerdo con la evolución de los precios internacionales del petróleo y la disponibilidad de recursos del Estado.
En el caso de los buses que utilizan el Puente Centenario, el ajuste representa un reconocimiento al mayor consumo de combustible provocado por las restricciones de circulación en el Puente de las Américas, una medida que obligó a modificar los recorridos habituales de estas unidades mientras se mantienen las limitaciones de tránsito en esa infraestructura.
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