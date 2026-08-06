Buses que usan el Puente Centenario recibirán mayor subsidio de combustible

Los buses colectivos de más de 10 toneladas que utilizan el Puente Centenario como ruta alterna debido a las restricciones de circulación en el Puente de las Américas recibirán un mayor subsidio semanal de combustible, según una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que actualiza los montos del mecanismo temporal de estabilización de precios.

La medida reconoce el aumento en los costos operativos que enfrentan estas unidades al recorrer aproximadamente 12 kilómetros adicionales en cada vuelta completa, como consecuencia del desvío obligatorio por el Puente Centenario. Por esa razón, el Gobierno fijó para este grupo un subsidio máximo de $189.16 por semana, superior al de $171.71 que recibirán los demás buses colectivos.

La Resolución N.° MEF-RES-2026-2686 establece que el beneficio aplicará desde las 6:00 a.m. del 7 de agosto hasta las 5:59 a.m. del 21 de agosto. Para acceder al subsidio adicional, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) deberá certificar cuáles unidades cumplen con los requisitos establecidos, entre ellos operar en las rutas autorizadas por el Puente Centenario y tener un peso bruto vehicular superior a las 10 toneladas.

El ajuste forma parte de la actualización quincenal del mecanismo de estabilización de combustibles, luego del incremento registrado en los precios máximos de venta del diésel bajo en azufre y de las gasolinas de 91 y 95 octanos.