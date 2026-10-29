Sismo de magnitud 5.1 se registra al noroeste de Tonosí, reporta el Instituto de Geociencias

Un sismo de magnitud 5.1 se registró la mañana de este jueves 29 de octubre en Panamá, a 28 kilómetros al noroeste de Tonosí, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico ocurrió a las 8:42:57 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 5 kilómetros, de acuerdo con los datos divulgados por la entidad.

El Instituto de Geociencias indicó que el evento se mantiene en estado preliminar, por lo que los datos podrían ser actualizados.

El sismo se registra en medio de la actividad sísmica reportada en el país tras el terremoto del pasado 9 de octubre, cuyo epicentro se localizó en el área de Tonosí.