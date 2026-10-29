Profesionales humanitarios reclaman mejorar la financiación y la formación ante desastres

Expertos y profesionales humanitarios han reclamado este miércoles mejoras en la financiación y en la formación en los programas de ayuda humanitaria para reducir los efectos de los desastres naturales en la población.

Así ha quedado expuesto en la tercera jornada de las ‘Charlas sobre solidaridad de la UE: Serie Kapuściński’ (EU Solidarity Talks: Kapuściński Series), un evento organizado por el Departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO, por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea, en la Universidad Complutense de Madrid.

José Antonio Sanahuja, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y exasesor especial para América Latina y el Caribe del Alto Representante de la UE, Josep Borrell, ha asegurado que “no podemos permanecer impasibles” y ha manifestado que la ayuda a la acción humanitaria es parte “de la defensa del multilateralismo”.

Sanahuja se ha referido a los recortes realizados por Estados Unidos hace un año cuando anunciaron la cancelación del 83 % de los programas de ayuda exterior de la ya desmantelada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés).

Ante este contexto, la directora de proyectos de la Oficina de la Ayuda Humanitaria de la UE - entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido- en Caracas, Irama Ficht Muñoz, ha querido incidir en la importancia de la cooperación entre países.

Lo ha ejemplificado con los proyectos, financiados por la UE, de coordinación y asistencia humanitaria ejecutados por un consorcio en el que la Cruz Roja alemana actúa como socio estratégico para canalizar la ayuda con sus homólogos en Venezuela y Colombia.