¿Qué iglesias resultaron afectadas por el sismo? MiCultura coordina su recuperación

La Basílica Santiago Apóstol de Natá y otros templos religiosos de las provincias de Coclé, Los Santos, Herrera y Veraguas figuran entre las edificaciones afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre en Panamá. Ante esta situación, el Ministerio de Cultura (MiCultura) coordina acciones con la Iglesia Católica y el sector privado para gestionar recursos y avanzar en la recuperación de estos espacios.
La iniciativa contempla evaluaciones técnicas para determinar los daños y establecer las reparaciones necesarias, tomando en cuenta el valor histórico, arquitectónico y cultural de cada inmueble.
Entre los templos afectados se encuentra la Basílica Santiago Apóstol de Natá, en Coclé, además de otras iglesias de esa provincia y edificaciones religiosas ubicadas en Los Santos, Herrera y Veraguas. Los trabajos dependerán de los resultados de las inspecciones y podrían incluir remoción de escombros, reparaciones estructurales, adecuaciones eléctricas y reforzamientos.
Como parte de las gestiones, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, se reunió con representantes de la Iglesia Católica, entre ellos el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, y los obispos Edgardo Cedeño, de Penonomé, y Luis Enrique Saldaña, de David, para coordinar esfuerzos dirigidos a la recuperación de los templos.
Una de las propuestas consiste en explorar un convenio con la Asociación Bancaria de Panamá que facilite la recepción de donaciones del sector privado para financiar parte de las labores de restauración.
La ministra Herrera señaló que se busca trabajar de manera articulada con la Iglesia, las comunidades, la sociedad civil y el Estado. Por su parte, el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido, destacó la importancia de unir esfuerzos para preservar el patrimonio cultural, cívico y religioso del país.
Las autoridades buscan establecer una ruta de trabajo que permita atender los daños identificados y recuperar estos espacios, que además de su función religiosa, forman parte de la historia y la identidad cultural de las comunidades panameñas.
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