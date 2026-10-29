¿Qué iglesias resultaron afectadas por el sismo? MiCultura coordina su recuperación

La Basílica Santiago Apóstol de Natá y otros templos religiosos de las provincias de Coclé, Los Santos, Herrera y Veraguas figuran entre las edificaciones afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre en Panamá. Ante esta situación, el Ministerio de Cultura (MiCultura) coordina acciones con la Iglesia Católica y el sector privado para gestionar recursos y avanzar en la recuperación de estos espacios. La iniciativa contempla evaluaciones técnicas para determinar los daños y establecer las reparaciones necesarias, tomando en cuenta el valor histórico, arquitectónico y cultural de cada inmueble.

¿Qué iglesias fueron afectadas y cómo se realizará su recuperación?

Entre los templos afectados se encuentra la Basílica Santiago Apóstol de Natá, en Coclé, además de otras iglesias de esa provincia y edificaciones religiosas ubicadas en Los Santos, Herrera y Veraguas. Los trabajos dependerán de los resultados de las inspecciones y podrían incluir remoción de escombros, reparaciones estructurales, adecuaciones eléctricas y reforzamientos. Como parte de las gestiones, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, se reunió con representantes de la Iglesia Católica, entre ellos el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, y los obispos Edgardo Cedeño, de Penonomé, y Luis Enrique Saldaña, de David, para coordinar esfuerzos dirigidos a la recuperación de los templos.