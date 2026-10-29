¿Qué estudiar para conseguir trabajo? Expertos definen las carreras que necesitará Panamá

Tras tres días de análisis, la Mesa de Trabajo de las Carreras Prioritarias para el país culminó su fase de análisis junto a expertos que coincidieron que Panamá debe fortalecer la planificación de su capital humano para responder a las demandas de sectores estratégicos que impulsarán la economía durante los próximos años.

Para Máximo Moreno, director provincial de la Regional de Colón del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), el principal resultado de la mesa será la elaboración de una matriz consolidada que recogerá las carreras, ocupaciones y habilidades identificadas como prioritarias por los expertos participantes.

“Este documento servirá de base para la realización de foros regionales que permitirán enriquecer las conclusiones con la visión de las distintas provincias y comarcas del país”, mencionó Moreno.

Según explicó, las discusiones han revelado la necesidad de fortalecer competencias como el dominio del inglés, las habilidades digitales y la formación en áreas emergentes como inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, manejo de datos, ingeniería biomédica y aviación.

Además, destacó que el análisis busca orientar a los jóvenes hacia profesiones con mayores oportunidades de inserción laboral.

“Lo que estamos haciendo es mirar hacia adelante para identificar qué se va a requerir en el futuro y preparar desde ahora el capital humano que responderá a esas necesidades”, señaló Moreno.