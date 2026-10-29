¿Qué estudiar para conseguir trabajo? Expertos definen las carreras que necesitará Panamá

Tras tres días de análisis, la Mesa de Trabajo de las Carreras Prioritarias para el país culminó su fase de análisis junto a expertos que coincidieron que Panamá debe fortalecer la planificación de su capital humano para responder a las demandas de sectores estratégicos que impulsarán la economía durante los próximos años.
Para Máximo Moreno, director provincial de la Regional de Colón del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), el principal resultado de la mesa será la elaboración de una matriz consolidada que recogerá las carreras, ocupaciones y habilidades identificadas como prioritarias por los expertos participantes.
“Este documento servirá de base para la realización de foros regionales que permitirán enriquecer las conclusiones con la visión de las distintas provincias y comarcas del país”, mencionó Moreno.
Según explicó, las discusiones han revelado la necesidad de fortalecer competencias como el dominio del inglés, las habilidades digitales y la formación en áreas emergentes como inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, manejo de datos, ingeniería biomédica y aviación.
Además, destacó que el análisis busca orientar a los jóvenes hacia profesiones con mayores oportunidades de inserción laboral.
“Lo que estamos haciendo es mirar hacia adelante para identificar qué se va a requerir en el futuro y preparar desde ahora el capital humano que responderá a esas necesidades”, señaló Moreno.
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Desde el sector empresarial, Lilia Liu Chung, directora principal de la Camarita N.° 15 de Desarrollo Humano de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), valoró la iniciativa como una oportunidad para detectar las principales brechas que enfrenta el país en materia de talento humano.
Liu destacó que áreas como tecnología, agro y salud presentan importantes necesidades de personal especializado, especialmente en perfiles técnicos.
A su juicio, uno de los mayores retos consiste en garantizar que las estrategias educativas trasciendan los períodos de gobierno y se conviertan en una política de Estado sostenible en el tiempo.
La representante de la CCIAP también subrayó que fenómenos como la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están transformando rápidamente las profesiones tradicionales, por lo que Panamá debe prepararse para responder a esos cambios.
“Entendemos que cada cuatro años no podemos estar pendientes de lo que establezca cada gobierno. Esto tiene que ser a nivel de Estado”, afirmó Liu.
Rebeca Bieberach de Melgar, directora de Currículo del ITSE, destacó la importancia de impulsar carreras técnicas de ciclo corto y programas complementados con microcredenciales para responder con mayor rapidez a las necesidades del mercado laboral.
La académica explicó que las proyecciones realizadas durante las mesas evidencian que el país no cuenta actualmente con suficiente recurso humano para cubrir la demanda futura de varios sectores estratégicos, entre ellos energía, producción, industria y sostenibilidad.
De acuerdo con Bieberach, este escenario obliga tanto a crear nuevas ofertas académicas como a actualizar programas existentes para garantizar que los egresados cuenten con las competencias que requiere la economía nacional.
Asimismo, resaltó que las carreras técnicas ofrecen una vía efectiva para acelerar la inserción laboral de los jóvenes.
“Para las carreras que se han estado identificando no tenemos el recurso humano formado para poder atenderlas. Por eso las carreras de ciclo corto son fundamentales”, indicó
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