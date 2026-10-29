Galaxy Z Fold8 Ultra alcanza el primer lugar entre los smartphones plegables evaluados por Consumer Report

Ocho generaciones después de que Samsung presentara su primer smartphone plegable, el Galaxy Z Fold8 Ultra alcanzó el primer lugar entre los dispositivos plegables evaluados por Consumer Report en Estados Unidos, un reconocimiento que pone de relieve la evolución que ha experimentado esta categoría en aspectos clave para los consumidores, como pantalla, cámara, desempeño, facilidad de uso y confiabilidad. El Galaxy Z Fold8 Ultra obtuvo la máxima puntuación, 5 de 5, en las evaluaciones de pantalla y en las distintas pruebas de cámara realizadas por Consumer Reports, incluyendo calidad de las fotografías con la cámara trasera, grabación de video y selfies. Los resultados se extienden a toda la nueva generación de plegables de Samsung. El Galaxy Z Fold8 y el Galaxy Z Flip8 también recibieron puntuaciones máximas en categorías como desempeño, facilidad de uso y cámara. Además, los tres integrantes de la serie Galaxy Z8 alcanzaron una puntuación de 91 sobre 100 en confiabilidad prevista. Más que un resultado puntual, estas evaluaciones reflejan el camino recorrido por los smartphones plegables y la experiencia acumulada por Samsung desde que introdujo su primer dispositivo de esta categoría en 2019.

De las primeras preguntas a una categoría que madura

Cuando los primeros plegables llegaron al mercado, representaban una propuesta completamente nueva para los consumidores y, con ella, surgieron preguntas naturales: ¿qué tan resistente sería una pantalla capaz de doblarse?, ¿cómo respondería la batería a la experiencia de utilizar dos pantallas?, ¿qué tan práctico sería el nuevo formato para el uso cotidiano? A lo largo de ocho generaciones, Samsung ha trabajado precisamente sobre esos desafíos, evolucionando componentes como la bisagra y la pantalla, al tiempo que ha perfeccionado la batería, las cámaras, el software y la experiencia de uso. Esa evolución coincide con un nuevo momento para el mercado. De acuerdo con estimaciones de Counterpoint Research, los smartphones plegables superarán los 100 millones de unidades acumuladas enviadas a nivel global desde 2019 para finales de 2026. Aunque todavía representan alrededor del 2% del mercado total de smartphones, las proyecciones muestran que la categoría conserva un importante espacio para continuar creciendo. En este contexto, la llegada de nuevos fabricantes al segmento también contribuye a ampliar la visibilidad de los plegables y abre una nueva etapa competitiva para una categoría que Samsung ha contribuido a desarrollar durante los últimos ocho años.

Ocho generaciones de aprendizaje

La evolución de Galaxy Z ha estado marcada por un proceso continuo de aprendizaje. Cada nueva generación ha permitido abordar necesidades concretas de los usuarios y perfeccionar una experiencia que busca combinar la portabilidad de un smartphone con las posibilidades que ofrece una pantalla de mayor tamaño cuando el dispositivo se despliega. La serie Galaxy Z8 representa el capítulo más reciente de este recorrido. Con Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, Samsung amplía las alternativas dentro de su portafolio plegable para responder a distintas formas de utilizar un smartphone. Galaxy Z Fold8 Ultra lleva esta propuesta hacia una experiencia premium orientada a quienes buscan aprovechar una pantalla amplia para productividad, multitarea, creación de contenido y entretenimiento, mientras que Galaxy Z Fold8 ofrece una experiencia plegable diseñada para disfrutar contenidos y sacar partido del formato expandido en el día a día. Galaxy Z Flip8, por su parte, combina el formato compacto característico de la familia Flip con nuevas posibilidades de personalización y uso. El reconocimiento obtenido por esta nueva generación muestra también cuánto ha cambiado la conversación alrededor de los plegables. Lo que comenzó como una apuesta por una nueva forma de entender el smartphone se ha convertido, ocho generaciones después, en una categoría más madura, con consumidores que hoy pueden elegir entre diferentes formatos de acuerdo con sus necesidades y estilos de vida. Para Samsung, ese recorrido continúa: seguir perfeccionando la experiencia plegable y explorar nuevas maneras en las que hardware, software e inteligencia artificial puedan aprovechar un formato que ofrece posibilidades distintas a las de un smartphone convencional.

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