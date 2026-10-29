La Fundación Roberto Boutet Díaz presentó ante la Dirección Nacional de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional una propuesta de iniciativa ciudadana que busca declarar octubre como el “Mes de la Empatía y la Resiliencia”. La medida surge tras las vulnerabilidades detectadas en diversas comunidades del país a raíz del sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre. El proyecto plantea crear una estructura de preparación integral ante emergencias a través de las siguientes acciones:

Formación emocional y educación: Organización de talleres de reflexión, lecturas adaptadas por edades y diálogos sobre el manejo de emociones frente a situaciones adversas.

Integración comunitaria y cultura: Promoción de actividades culturales y proyectos colaborativos para fortalecer los vínculos de solidaridad en la población.

Prevención y respuesta: Implementación de programas comunitarios enfocados en la preparación práctica y la capacidad de reacción ciudadana ante desastres.

Según el documento admitido por Participación Ciudadana, la ejecución de las actividades no generará cargas presupuestarias ni costos operativos para el Estado. La propuesta contempla el uso de recursos institucionales existentes, apoyados en alianzas con centros educativos, universidades, organizaciones de la sociedad civil, empresas y voluntarios. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de revisión en la Asamblea Nacional para su asignación a la comisión permanente correspondiente, donde los diputados debatirán su aprobación en primer debate. Los ciudadanos podrán consultar el texto original y remitir comentarios o sugerencias a través del portal oficial de la organización impulsora. Roberto Boutet Díaz, presidente de la fundación proponente, señaló que la iniciativa busca utilizar las dificultades colectivas para fortalecer la preparación social. “Levantarse y seguir adelante con más fuerza y una actitud positiva, para llegar a ser mejores cada día, debe convertirse en una virtud nacional”, declaró. La propuesta busca complementar la gestión estatal de emergencias mediante una dimensión educativa, enfocado en el reconocimiento de emociones y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios durante los procesos de recuperación.

Roberto Boutet Díaz Presidente de la Fundación Roberto Boutet Díaz Levantarse y seguir adelante con más fuerza y una actitud positiva, para llegar a ser mejores cada día, debe convertirse en una virtud nacional

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