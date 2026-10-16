De la cocina a la solidaridad: ArepaSOS apoya a los afectados por el sismo

La gastronomía se convertirá nuevamente en un vehículo de solidaridad con la tercera edición de ArepaSOS, una iniciativa que reunirá este sábado 17 de octubre a seis chefs en el restaurante La Arepería, ubicado en Vía España, para recaudar fondos en apoyo a las personas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre en el interior del país.

Los fondos recaudados serán destinados a la Fundación Rescate de Alimentos, creada en 2016 para combatir la desnutrición, trabajar por la soberanía alimentaria y promover el consumo responsable de alimentos en Panamá. Actualmente, la fundación desarrolla labores de asistencia en comunidades del interior, con la distribución de comida en sectores como El Caracucho, en Los Pozos, Herrera, cuyos habitantes resultaron afectados por el sismo.

La jornada se desarrollará de 12:00 p.m. a 6:00 p.m., o hasta agotar existencias, y contará con la participación de los chefs Lorenzo Di Gravio, del restaurante Caleta, ubicado en el Hotel Sofitel Legend Casco Viejo; Alonso ‘Lonsho’ García, del restaurante Lonshera; Leonardo Carrero, de Pizza Verace; Roberto Riva Stizzoli, de Casa Stizzoli; Leonardo Gañango, de la cafetería Kokoma; y Rossana Castro, de La Arepería.