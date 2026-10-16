De la cocina a la solidaridad: ArepaSOS apoya a los afectados por el sismo

La gastronomía se convertirá nuevamente en un vehículo de solidaridad con la tercera edición de ArepaSOS, una iniciativa que reunirá este sábado 17 de octubre a seis chefs en el restaurante La Arepería, ubicado en Vía España, para recaudar fondos en apoyo a las personas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre en el interior del país.
Los fondos recaudados serán destinados a la Fundación Rescate de Alimentos, creada en 2016 para combatir la desnutrición, trabajar por la soberanía alimentaria y promover el consumo responsable de alimentos en Panamá. Actualmente, la fundación desarrolla labores de asistencia en comunidades del interior, con la distribución de comida en sectores como El Caracucho, en Los Pozos, Herrera, cuyos habitantes resultaron afectados por el sismo.
La jornada se desarrollará de 12:00 p.m. a 6:00 p.m., o hasta agotar existencias, y contará con la participación de los chefs Lorenzo Di Gravio, del restaurante Caleta, ubicado en el Hotel Sofitel Legend Casco Viejo; Alonso ‘Lonsho’ García, del restaurante Lonshera; Leonardo Carrero, de Pizza Verace; Roberto Riva Stizzoli, de Casa Stizzoli; Leonardo Gañango, de la cafetería Kokoma; y Rossana Castro, de La Arepería.
Además de la recaudación económica, los organizadores prevén entregar a la fundación los alimentos sobrantes de las preparaciones, siempre que sean aptos para el consumo. Esta iniciativa coincide con la labor de la Fundación Rescate de Alimentos, que recupera productos que aún pueden consumirse, aunque hayan perdido su valor comercial, para distribuirlos entre las personas que los necesitan. De esta manera, se busca aprovechar tanto los recursos económicos como los alimentos disponibles para ampliar la ayuda a las comunidades afectadas.
En entrevista con La Estrella de Panamá, Riva Stizzoli explicó que, desde la primera edición del Arepazo, celebrada en julio pasado para recaudar fondos en apoyo a la misión humanitaria de World Central Kitchen en Venezuela, los organizadores han activado la iniciativa ante distintas emergencias. La segunda edición, realizada el 5 de septiembre, estuvo destinada a respaldar las labores de la organización en Colombia. Ahora, tras el terremoto que afectó a Panamá, decidieron organizar una tercera jornada solidaria. «Nos dijimos: “Está pasando esto, tenemos que activar un ArepaSOS”», resumió.
“Hay un antes y un después del 9 de octubre, sobre todo para los panameños que viven en las zonas del interior del país; por eso, este ArepaS.O.S. es para ellos”, señala la nota de prensa del evento, que busca hacer llegar su apoyo a quienes perdieron sus bienes a raíz de la emergencia.
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