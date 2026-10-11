¿Está Panamá preparado para otro terremoto? Empresarios exigen evaluar respuesta nacional tras terremoto

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) pidió evaluar la respuesta nacional al terremoto del 9 de octubre y fortalecer los protocolos de prevención, evacuación y movilidad para mejorar la capacidad de reacción ante futuras emergencias. En un pronunciamiento firmado por su presidente, Aurelio Barría Pino, el gremio empresarial expresó su solidaridad con las familias, comunidades y empresas afectadas por el sismo, especialmente en Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, donde se concentraron las mayores afectaciones. “La seguridad de las personas debe prevalecer”, señaló la organización, que también instó a las empresas a verificar las condiciones de sus instalaciones, aplicar sus planes de contingencia y garantizar que sus colaboradores puedan regresar de manera segura a sus hogares. La Cciap indicó que mantiene comunicación con el Gobierno Nacional para coordinar la ayuda que sus miembros puedan ofrecer a las comunidades afectadas. Además, llamó al sector privado a actuar con empatía y responsabilidad, ofreciendo flexibilidad a los trabajadores que necesiten atender a sus familias tras la emergencia.

Evaluar la respuesta y fortalecer la prevención

El gremio reconoció la activación de los organismos de seguridad, la declaratoria de estado de emergencia y las medidas adoptadas por el Gobierno para atender a las comunidades afectadas. También destacó las gestiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante organismos financieros internacionales para obtener recursos destinados a la atención y recuperación. Sobre este punto, subrayó que el uso de esos fondos debe responder a las necesidades identificadas y ejecutarse con transparencia y coordinación. El pronunciamiento también puso el foco en la preparación del país ante desastres naturales. El terremoto ocurrió pocos días antes del Tercer Simulacro Nacional de Evacuación, organizado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para el 12 de octubre y suspendido debido a la emergencia.

La Cciap reconoció la importancia de estos ejercicios anuales para fortalecer la cultura de prevención y consideró que la experiencia del sismo debe servir para evaluar la efectividad de los protocolos existentes, identificar debilidades y realizar los ajustes necesarios. “No basta con contar con protocolos. Debemos asegurar que funcionen cuando más se necesitan”, advirtió el gremio.

Movilidad y coordinación, entre los desafíos

La organización empresarial también señaló la movilidad como uno de los aspectos que requieren atención durante una emergencia. En particular, destacó la necesidad de coordinar el tránsito y el traslado de los trabajadores hacia sus hogares para facilitar desplazamientos seguros y permitir que los equipos de respuesta cumplan sus labores. A juicio de la Cciap, una vez superada la fase de atención inmediata, las autoridades, las empresas y la ciudadanía deben evaluar lo ocurrido, identificar los puntos críticos y fortalecer los mecanismos de coordinación. El gremio reiteró su llamado a seguir las instrucciones del Sinaproc y de los organismos de seguridad, así como a consultar fuentes oficiales para mantenerse informados.