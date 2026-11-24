El cielo nocturno de este martes 24 de noviembre ofrecerá un espectáculo astronómico con la aparición de una superluna, un fenómeno en el que la Luna llena puede observarse ligeramente más grande y brillante de lo habitual, informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, este fenómeno se produce debido a que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es completamente circular, sino ligeramente ovalada. Esto provoca que la distancia entre ambos cuerpos celestes varíe durante su recorrido.

Cuando la Luna llena coincide con su posición más cercana a la Tierra, su tamaño aparente aumenta y puede lucir más brillante, aunque la diferencia respecto a una luna llena habitual puede ser sutil. Tres superlunas consecutivas

La NASA destacó que el fenómeno de noviembre marcará el inicio de una serie de tres superlunas consecutivas, que podrán observarse en noviembre, diciembre y enero. Para apreciar el espectáculo astronómico de este martes, la recomendación es mirar hacia el este durante el atardecer, cuando la Luna comience a elevarse sobre el horizonte.

La agencia también explicó que la superluna puede parecer todavía más grande cuando se encuentra cerca del horizonte. Sin embargo, esto responde a una ilusión óptica conocida como ilusión lunar, un efecto que puede ocurrir con cualquier luna llena y no significa que el satélite natural aumente realmente de tamaño. ¿Cómo observar la superluna?