Luna de Cosecha 2026: hora y cómo verla en Panamá este sábado

La Luna de Cosecha será uno de los atractivos del cielo nocturno de este sábado 26 de septiembre. Este es el nombre tradicional que recibe la Luna llena más cercana al equinoccio de otoño en el hemisferio norte.
El nombre tiene un origen ligado a las actividades agrícolas. Históricamente, la luz de esta Luna permitía a los agricultores extender las jornadas de cosecha después del atardecer, aprovechando las horas adicionales de iluminación natural.
En Panamá, el fenómeno podrá observarse durante la noche. La Luna saldrá por el horizonte alrededor de las 6:13 p. m. y permanecerá visible durante varias horas, siempre que las condiciones meteorológicas permitan una buena observación.
El espectáculo astronómico tendrá además la compañía de Saturno, que podrá localizarse cerca de la Luna y observarse a simple vista después del atardecer, según información de la NASA.
En cuanto a Neptuno, también estará ubicado en la misma región del cielo, aunque será necesario utilizar binoculares o un telescopio para poder distinguirlo.
Los interesados en observar la Luna de Cosecha pueden buscar un sitio con el horizonte despejado y poca contaminación lumínica. La visibilidad dependerá de la nubosidad y de las condiciones del tiempo durante la noche.
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