Tras varios días de mucha incertidumbre, finalmente se hizo oficial un secreto a voces. La Copa América 2028 se volverá a disputar, por segundo año consecutivo, en los Estados Unidos y tendrá como protagonista a selecciones tanto de la Conmebol como de la Concacaf.

Los dos máximos organismos del continente decidieron volver a trabajar en conjunto y llevar a cabo el torneo de selecciones más longevo del continente hacerlo realidad una vez más en los Estados Unidos, el cual se jugará del 9 junio al 9 de julio.

Esta decisión llegó tras una importante evaluación, sobre todo por lo que puede ofrecer el país estadounidense en cuanto a la infraestructura y a lo atractivo que puede ser para el aficionado de disfrutar de este torneo en Estados Unidos. Cabe destacar que Ecuador, Argentina, Paraguay y Uruguay estaban en la conversación para ser sede, pero finalmente se tomó la decisión de llevarlo a terreno de Concacaf. Estados Unidos será sede de la Copa América por segundo año consecutivo y por tercera ocasión en las últimas cinco ediciones. Ya lo fue en los años 2016 y 2024, ediciones en los que Panamá dijo presente.

Para esta edición del 2028, ambas entidades confirmaron que se jugará con 16 selecciones, 10 de la Conmebol y seis provenientes de la Concacaf. Para los equipos de esta última confederación, tomará aún más relevancia la Copa Oro 2027, ya que de este torneo saldrán los equipos clasificados para la próxima Copa América.

Sin embargo no se dio muchos detalles del método de clasificación, pero si se hizo énfasis en la próxima Copa Oro servirá como puente para llegar a este prestigiosos torneo.

Esta Copa América 2028 se disputará de manera simultánea con los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Dicho esto, lo más probable es que la gran mayoría de los partidos de la Copa América se disputen en la costa este, mientras que el torneo olímpico se concentre en la costa oeste, con algunas subsedes ya conocidas en lado este del país.

Más allá de eso, ambas confederaciones mencionaron que los detalles del formato del torneo, las vías de clasificación para los equipos de la Concacaf y demás se conocerán más adelante. “La Conmebol Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la grandeza del fútbol sudamericano. En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra histórica alianza con Concacaf y el compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente. Esta nueva edición será otra oportunidad para demostrar que el fútbol no tiene fronteras y que, cuando Creemos en Grande, podemos llegar aún más lejos”, destacó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol y vicepresidente de la FIFA.

Por otra parte, el presidente de Concacaf y Vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani, dijo que “nuestra alianza estratégica con la Conmebol refleja el compromiso de nuestra Confederación con el crecimiento del fútbol y la creación de más oportunidades para nuestras Asociaciones Miembro y sus selecciones nacionales. Después de nuestra colaboración en 2024, nos complace volver a unir esfuerzos para traer la Conmebol Copa América a nuestra región en 2028”. “Este acuerdo brindará a seis selecciones nacionales de Concacaf una nueva oportunidad de competir contra algunas de las mejores del mundo, al tiempo que reforzará aún más la importancia competitiva de nuestra Copa Oro Concacaf. Esperamos trabajar junto a la Conmebol, las sedes anfitrionas y otros actores clave para organizar un torneo de primer nivel que refleje la pasión, la calidad y el potencial del fútbol en todo el continente”, finalizó.