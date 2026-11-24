El excapitán del crucero Costa Concordia, Francesco Schettino, abandonó la cárcel romana de Rebibbia luego de que el Tribunal de Vigilancia de Roma le concediera el beneficio de cumplir el resto de su condena bajo un régimen de servicios sociales. La medida ocurre más de nueve años después de su ingreso a prisión por el naufragio ocurrido en enero de 2012 frente a la isla italiana del Giglio, tragedia que causó la muerte de 32 personas. Schettino estaba recluido desde el 12 de mayo de 2017, fecha en la que se entregó tras quedar firme su sentencia de 16 años y un mes de cárcel dictada por el Tribunal de Casación. De acuerdo con reportes del medio italiano Quotidiano Nazionale, los jueces evaluaron de manera favorable su conducta penitenciaria y su adhesión a los programas de reinserción.

La abogada defensora, Francesca Carnicelli, confirmó la salida de su cliente y destacó el informe positivo emitido por los funcionarios de la prisión. “Se daban todos los requisitos para que se concediera esta medida alternativa, que representa la correcta continuación del proceso tras la condena”, declaró la jurista. El beneficio se ampara en el artículo 47 del ordenamiento penitenciario italiano. Esta figura jurídica no anula la sentencia ni exime al condenado de su responsabilidad penal, sino que le permite purgar el tiempo restante fuera de la celda. Schettino quedará sujeto a un programa obligatorio supervisado por la Oficina de Ejecución Penal Externa; cualquier incumplimiento provocará su retorno inmediato a la cárcel.

El origen de la tragedia

La condena se remonta a la noche del 13 de enero de 2012. A las 21:45 horas, el Costa Concordia, propiedad de la naviera Costa Crociere, impactó contra las rocas de las Scole, cerca de la isla del Giglio, en la región de la Toscana. El choque abrió una brecha de 35,59 metros en el casco izquierdo del buque, el de mayor tonelaje en sufrir un naufragio en la historia. A bordo viajaban 4.229 personas de unos 70 países. El corte del suministro eléctrico sumió la embarcación en la oscuridad y desató el pánico mientras muchos pasajeros cenaban. La orden de evacuación se emitió más de una hora después de la colisión, cuando la inclinación de la nave ya había inutilizado los botes salvavidas de uno de sus costados. Durante el juicio, los tribunales determinaron la responsabilidad de Schettino por homicidio involuntario, abandono de la nave y desastre ambiental. Las investigaciones establecieron que el capitán demoró la alerta general y abandonó el barco cuando cientos de pasajeros aún permanecían atrapados en su interior.

Secuelas en los sobrevivientes